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İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Erken yerel seçimin en önemli nedeni ekonomik koşullar

02 Temmuz 2018, Pazartesi 15:08
Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, "Yerel seçimin erkene alınmasının en önemli faktörü içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar olur" dedi. Yılmaz, halkı da paralarını bankadan çekmemeye ve sistemde tutmaya çağırdı.

İYİ Parti'den milletvekili seçilen Durmuş Yılmaz, TBMM'de kaydını yaptırdıktan sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yerel seçimin erkene alınmasının en önemli faktörünün ekonomik koşullar olacağını vurgulan Durmuş Yılmaz, şöyle konuştu:

"Mevcut ekonomik koşullar bizi 2019 Martına kadar götürmekte çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Bir an önce bu seçimin arkada bırakılarak daha radikal kararların alınabilmesine olanak sağlanacak ortamın sağlanmasını zannedersem iktidar amaçlıyor. Şu an Türk ekonomisinin temel makro ekonomik göstergeleri ortada. Yüksek bir enflasyonumuz var, yüksek cari açığımız var. Ekonomik büyüme için cari açık vermek zorundayız. Son geldiğimiz noktada de maalesef Türk Lirası'nın önemli değer kaybetmesine rağmen Türkiye'nin ihracatı artmıyor. Aslında yüzde 7'lik büyümeye rağmen Türkiye'de bir fakirleşme söz konusu."

Türkiye'nin önünde hâlâ etkin bir şekilde kullanabileceği zaman olduğunu kaydeden Yılmaz, bu zamanın akıllı, makul, muktedir bir şekilde kullanılır toplumla yönetim iletişimi güçlenirse Türkiye'nin başka kapılara muhtaç olmadan kendi göbeğini kendi kesebilecek noktaya gelebileceğini söyledi.

Yılmaz, "Ama önümüzdeki zaman son derece kısıtlı, zaman var ama dar" dedi.

'HAZİNE'NİN MERKEZ BANKASI HESABINDA BİR AZALIŞ SÖZ KONUSU'

Bir soru üzerine seçim döneminde Hazine'den 40 milyarlık bir harcama yapıldığına ilişkin iddiaları değerlendiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Merkez Bankası'nın bilançosunu okumasını biliyorsanız, bilançosuna bakarsanız seçim döneminde aşağı yukarı 20 küsür milyar TL'nin üzerinde bir emisyon artışı oldu. Emisyon artışı demek nakit para çıkışı demektir. Yani nakit para çıkmış. Dolayısıyla bu 20 küsür milyar liranın emisyon artışı bu kısa sürede nereden geldi diye bakıldığında gerçekten Merkez Bankası nezdindeki Hazine'nin hesabına baktığımızda, Hazine'nin Merkez Bankası hesabında bir azalış söz konusu."

Yılmaz, gelinen nokta itibariyle Türkiye ekonomisinin ve Türkiye'nin duyduğu en önemli ihtiyacın güven olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Vatandaşlarıma şunu söylüyorum rahat olsunlar. Evet ekonomi sıkıntılı bir dönemde, bankalardaki hesaplarına sahip olsunlar, paralarını bankadan çekmesinler, sistemde tutsunlar. Yetkililer de mümkün olduğu kadar hiçbir şekilde ağızlarına kambiyo kontrol rejimiyle ilgili bir söz, eylem almasınlar, söylemesinler ve böyle bir şeyi ima dehi etmesinler" diye konuştu.

Etiketler: Türkiye, ekonomi, Durmuş Yılmaz, İYİ Parti
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