İzmirliler demokrasiye daha düşkün

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili konuştu.

İzmir’de iddialı olduklarını ifade eden Özhaseki, “İzmir’deki insanlar daha çok özgürlüklerine, demokrasiye düşkünler. Özel yaşamına müdahale edilecek kaygısı ön planda gibi görünüyor. Ben bu kaygıyı anlıyorum” dedi. İzmir gibi bir yerde vatandaşın AKP belediyeciliğinin tadına bakmasını istediklerini belirten Özhaseki, bazı büyükşehirlerde zorlandıklarını ifade etti. Mehmet Özhaseki, Hürriyet gazetesinden İpek Özbey’e konuştu. Özhaseki, “İzmir anketleri ne diyor? Şansınız var mı?” sorusunu şöyle cevapladı; “Evet, var. Şahsi kanaatim şu: İzmir’deki insanlar daha çok özgürlüklerine, demokrasiye düşkünler. Bu çok doğal bir şey. Özel yaşamına müdahale edilecek kaygısı ön planda gibi görünüyor. Ben bu kaygıyı çok iyi anlıyorum. Nihayetinde ben bir belediye başkanıydım. Gittiğim her mahallede vatandaşın ne dediğini birinci cümlesinden anlarım.”