Kahraman, tekrar Meclis Başkanı seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, AKP İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289 oy alarak yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 509 milletvekili katıldı. AKP İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 124, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 37, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 36, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 16 oy da geçersiz sayıldı. Buna göre, Kahraman, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi.

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