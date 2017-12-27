'Kalıcı barış için iki kilit ülkedir'

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'daki ziyaretlerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerinde bölgesel konular üzerinde durulduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Özellikle ikili ticaretimizin daha da geliştirilmesi, savunma sanayinde müşterek projelerin hayata geçirilmesi gibi konuları ele aldık. Şunu söyleyebilirim, yüzde 90 düzeyinde konulara bakışımız, çözüm yolları bakımından bir ortak bakış açımız var."

"Küresel barış için zaruridir"

Başbakan Yıldırım: "Suudi Arabistan-Türkiye, bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması hem Türkiye bakımından hem Suudi Arabistan bakımından değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir."