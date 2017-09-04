Kalın: Avrupa’nın ufku daraldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 24 Eylül’de yapılacak genel seçim öncesi, bir televizyon programında ilk ve son kez karşı karşıya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti Lideri Martin Schulz’un Türkiye’ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulunarak, Merkel ve Schulz’un tartışma boyunca ayrımcılık ve ırkçılığa değinmediğine dikkat çekti. Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırılmasının, Avrupa’daki ufuk daralmasının yansıması olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Dün akşam Merkel ile Schulz arasındaki seçim tartışması programına Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın damga vurması bir tesadüf değil. Almanya & Avrupa’nın temel & acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan’a saldırılması, Avrupa’daki ufuk daralmasının yansıması.” dedi. AA

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