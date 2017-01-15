Kalın'dan ''özeleştiri'' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Batı’yı eleştirdiğimiz kadar kendimize de bir ayna tutup özeleştirimizi de yapmamız lazım. Batı’yı tanımıyoruz, kendimizi hiç tanımıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen programda “İslam-Batı İlişkilerinde Dün, Bugün ve Yarın” konulu konferans verdi. Konferans, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Arif Nihat Asya’nın “Dua” şiirinin okunması ile başladı. Kalın, konferansta yaptığı konuşmada, İslam-Batı ilişkilerinin bin yıldır gündemde yoğun bir şekilde yer aldığını, meselenin kökünün, İslam’ın tarih sahnesine çıktığı 7. yüzyıla kadar gittiğini ifade etti.

Bu çok tehlikeli bir trenddir

“Batı’yı eleştirdiğimiz kadar kendimize de bir ayna tutup özeleştirimizi de yapmamız lâzım. Batı’yı tanımıyoruz, kendimizi hiç tanımıyoruz.” diyen Kalın, geleneği olmayan toplumların geleceğinin de olamayacağını belirtti. İslâm-Batı ilişkilerinde gerilim ve çatışmaların devam ettiğini vurgulayan Kalın, şunları dile getirdi:

“Bunun devam etmesi için çaba sarf eden çevreler de var. Çünkü yükselen İslamofobi, göçmen karşıtlığı, ırkçılık üzerinden yerel siyasette rant elde etmeye çalışan çevreler de var. Öyle ki bugün birçok Avrupa toplumunda marjinal siyasî görüşler ana akım siyaseti, medyayı belirler hale geldi. Bu çok tehlikeli bir trenddir. Ama buna karşı biz ahlâkî moral üstünlüğünü yanımızda tutarak, bununla mücadele etmek zorundayız. Eğer biz düşmanın husûmeti ile ruhundaki karanlıkla hareket etmeye kalkacak olursak sadece kendi ruhlarımızı karartırız. Bir adım öne geçip, bir adım yukarı çıkıp biz kötüyle nasıl mücadele edeceğimizi, iyiyi yanımıza alarak kötüyü nasıl bertaraf edeceğimizi çok iyi analiz edip çalışmak zorundayız. Dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu unutmamalıyız.”

Kalın, şunları kaydetti: “Küreselleşmenin getirdiği yapay ve sun’îleşme döneminde bizim kendi geleneğimizin, inancımızın, kültürümüzün derinliğini kavrayarak dünyaya bu perspektiften tekrar bakabilmemiz gerekiyor. Gelecek konusunda ümitvar olabiliriz, karamsar olabiliriz ama önemli olan, burada birer aktör olduğumuzu hiçbir zaman unutmamaktır. Bizler rüzgârın önünde savrulan bir yaprak parçası değiliz. Allah bize akıl vermiş, irade vermiş. Zorluklar, sıkıntılar, problemler, meydan okumalar ne olursa olsun eğer biz bir aktör ve özne olma bilinciyle hareket edebilirsek bu sorunları çözecek kudrete de imkana da akliyete de sahip oluruz. Önce bunu hissetmemiz, bu özgüveni oluşturmamız gerekiyor. Ama bu özgüven için bunun ilmî altyapısını, ahlâkî temellerini, tarihî derinliğini eş zamanlı olarak inşa etmemiz gerekiyor. Bu hepimizin 21. yüzyıldaki kolektif sorumluluğudur.”

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"İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir." (Kur'an-ı Hakim, Necm Suresi, 53/39)

''Hikmet ve ilim Mü'minin kaybolmuş malıdır, onu nerede bulursa hemen alsın.'' (Hadis-i Şerif)

''İlim Çin’de de olsa alınız.'' (Hadis-i şerif)

''Çalışınız, kendinizi bırakmayınız. çünkü herkes ne iş için yaratılmısa, o iş kendisine kolay hale getirilir.'' (Hadis-i Şerif)

''Çünkü samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir.''

((HAŞİYE: Evet, "Men talebe ve cedde, vecede" bir düstur-u hakikattir. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şâmil olabilir.)) -Bediüzzaman Said Nursi-

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