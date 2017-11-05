Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NTV'de yaptığı açıklamada Rusya'nın Kürt grupların da katılmasını umduğu Suriye Halk Kongresi'ni ertelediğini söyleyip "Rusya'nın bize söylediği, toplantının ertelendiği ve oraya PYD'nin davet edilmeyeceği" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye'de hükümet yanlısı ve karşıtı grupları bir araya toplamayı planladığı Suriye Halk Kongresi'ne Rojava yönetiminden yetkilileri de davet etmesine ilişkin bir değerlendirmede daha bulundu. NTV kanalının canlı yayınında konuşan Kalın şunları söyledi: "Bu konuyu Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Suriye Özel Temsilcisi geldiğinde —zannediyorum bir 15 gün oluyor- biz görüştük. Bu konuyu bize açtılar. 'Böyle bir Suriye Halkları Kongresi toplamayı planlıyoruz, siyasi geçiş sürecine katkı vereceğini düşünüyoruz' dediler. Bu, Astana toplantısından hemen önceydi, 30-31 Ekim'de yapılan, 7. Astana toplantısından yaklaşık 1 hafta önceydi.

Biz de dedik ki onlara 'Bize daha fazla bilgi verin. Bir bakalım, tam nedir, hemen kabul ya da ret etmiyoruz, faydası nedir, katkısı ne olabilir. Bunları bir değerlendirelim, ondan sonra hareket edelim.' Onlar da 'Tamam' dediler, 'Biz size bir kağıt göndereceğiz, modalitesi ne olacak, katılımda kimleri düşünüyoruz, ne tür sonuçlar hedefleniyor vesaire.'

Tabii o arada bir tür emrivaki ile bir anda bunun ilan edildiğini duyduk biz. Hemen itiraz ettik. Ben de geçen hafta yaptığım basın toplantısında onu söyledim zaten. Bunun üzerine Kremlin bizimle temas etti, bu toplantıyı ertelediklerini açıkladılar. Yani şu an itibariyla, eğer tekrar bir karar değişikliğine gitmezlerse 18'inde değil daha ileri bir tarihte bu toplantının yapılması planlanıyor. Zaten biz katılmıyoruz, büyük ihtimalle gözlemci gönderebiliriz.

Rusya'nın bize söylediği, toplantının ertelendiği ve oraya PYD'nin davet edilmeyeceği.