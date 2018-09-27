Karamollaoğlu: Adalet böyle sağlanmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık olağan basın toplantısında ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de bulunan 449 cezaevinin toplam kapasitesinin 211 bin 274 olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu olarak bulunan insan sayısı ise 253 bin 535. Yani, kapasitesinden 42 bin kişi daha fazla. Bu yüzden birçok yerde mahkûmlar vardiya ile uyuyor. MHP’nin af teklifi yasalaşırsa, bu düzenlemeden 162 bin 989 kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Yani cezaevlerinde önemli bir boşalma olacak. Bu durumda ister istemez şu soru akla geliyor? Acaba bu af teklifi AK Parti ile MHP arasında bir danışıklı dövüş mü? Asıl amaç artık yer kalmayan cezaevlerini boşaltmak mı? Biz bu konuda da uyarıyoruz; adalet, cezaevlerini boşaltarak değil, suç üreten iklimi düzelterek sağlanır. Hükümetlerin görevi, suçluyu değil suçu ortadan kaldırmaktır.”