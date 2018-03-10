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10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Karamollaoğlu: Ben deli miyim

10 Mart 2018, Cumartesi 19:06
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP ile MHP'nin 'Cumhur İttifakı'na değinerek, ''Hükümetin aleyhinde konuşanlar, yarın hapse atılıyor, işinden oluyor. Böyle bir ülke olmaz. Şimdiden gelin Cumhur İttifakı'na katılın diyorlar. Ya ben deli miyim ki böyle bir mesuliyetin altına gireyim. Bizim hangi beklentilerimiz varmış da, kaç bakanlık, kaç milletvekili? Bu millet, 20 tane değil, 120 tane değil, 250 tane milletvekilliğine bile satılamaz. Bunu herkes bilsin" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Karaman'da partisinin il başkanlığı kongresine katıldı. Salon önünde meşale ve konfetilerle karşılanan Karamollaoğlu, ülke sorunlarının hükümetin gündeminde olmadığını ileri sürdü. Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

''Ülkemiz oldukça karışık bir dönemden geçiyor. Kiminle ülke meselelerini görüşmeye kalksak, her birinin çok ama çok ciddi problemlerle karşı karşıya olduğuna şahit oluyoruz. Öbür taraftan da dönüp bu ülkeyi yönetenlere, bu ülkeyi 15 yıldır idare edenlere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hükümete bakıyoruz. Hikmet-i ilahi, bu problemlerin neredeyse hiçbirisi gündemlerinde yok. Türkiye’de bir tane gündem var onlara göre. Meclis'ten seçimlerle ilgili yasalar çıktı. Uyum yasalarını bekliyorduk biz ama sadece seçimlerle ilgili bir paket getirildi. İttifak kurabilme şartları oluşturuldu. Daha seçim gündemde bile değilken yer yerinden oynuyor, Cumhur Birliği, Cumhur İttifakı gibi. Şu anda bir hükümet var, Meclis var, şu anda ülkenin problemleri dertleri var.''

'HAREKÂT SİYASİ MESELE HALİNE GETİRİLEMEZ'

Şimdiden seçim ittifakının konuşulmasına tepki gösteren Karamollaoğlu, ''Niye bu memleketin dertlerini gündeme getirip tartışmıyorsunuz da, ne zaman olacağı belli olmayan seçim ittifakları için şimdiden ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz? Biz dün de, bugün de ülkenin meselelerini önümüze kor, o meseleleri nasıl çözeceğimizi konuşurduk. Bugün, dört bir tarafımız ateşle çevrili, ordumuz Afrin’de bir harekât yapıyor. Her gün canlı yayınları seyrediyoruz televizyonlarda ama bunu iç politik malzemesi haline getirmek Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bu milli bir davadır. Her ülke kendi sınırlarında kendisini tehdit eden bir hadise meydana geldiği zaman elbette müdahale hakkını taşır ama bu siyasi bir mesele haline getirilemez getirilmemelidir'' dedi.

SEÇİM İTTİFAKI

Seçim ittifakına katılıp mesuliyetin altına girmek istemediklerini de ifade eden Karamollaoğlu, ''Ülkemizde büyük bir baskı var. Herkesin üzerinde bir endişe var. Niye? Acaba benim yakınlarıma bir zarar gelir mi, diye. Adalet mekanizması var. Birileri sahip çıkar size. Yo kimse sahip çıkamıyor. Hükümetin aleyhinde konuşanlar, yarın hapse atılıyor, işinden oluyor. Böyle bir ülke olmaz. Şimdiden gelin 'Cumhur İttifakı'na katılın diyorlar. Ya ben deli miyim ki, böyle bir mesuliyetin altına gireyim. Bizim hangi beklentilerimiz varmış da kaç bakanlık, kaç milletvekili? Bu millet, 20 tane değil, 120 tane değil, 250 tane milletvekilliğine bile satılamaz. Bunu herkes bilsin" diye konuştu.

DHA

Etiketler: karamollaoğlu, seçim ittifakı
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