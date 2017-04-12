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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Karamollaoğlu: Biz başkanlık sistemine karşı değiliz

12 Nisan 2017, Çarşamba 14:59
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, 'En başından beri diyoruz ki 'biz başkanlık sistemine karşı değiliz getirilen bu metnin muhtevasına karşıyız'. Aslında biz başkanlık sistemine 'evet' diyebilmek için çok çalıştık.'' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çıkan sonuç ne olursa olsun evetçisiyle hayırcısıyla iktidarıyla muhalefetiyle herkes bu sonuca saygı duymak zorundadır. Bunu milli iradenin tecellisi olarak görmek zorundadır. Bu husus kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz için önem taşımaktadır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır'daki terör saldırısını kınayan Karamollaoğlu, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Halk oylamasının 4 gün sonra yapılacağına işaret eden Karamollaoğlu, 16 Nisan'ın önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Karamollaoğlu, 17 Nisan'ın da en az 16 Nisan kadar önemli olduğuna işaret ederek, "Çıkan sonuç ne olursa olsun evetçisiyle hayırcısıyla iktidarıyla muhalefetiyle herkes bu sonuca saygı duymak zorundadır. Bunu milli iradenin tecellisi olarak görmek zorundadır. Bu husus kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz için önem taşımaktadır. 16 Nisan'da çıkacak sonucun zafer ya da mağlubiyet olarak değil millet iradesiyle ortaya çıkmış demokratik bir sonuç olarak görülmesini diliyoruz. Çünkü görüşlerimiz, düşüncelerimiz, kararlarımız, farklı olsa da hepimiz bu ülkenin iyiliğini istiyoruz." diye konuştu.

"Biz başkanlık sistemine değil bu metnin muhtevasına karşıyız"

Partilerine yönelik sosyal medya üzerinden halk oylamasında "evet oyu verecekmiş" gibi gösterildiğini ifade eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saadet Partisi teşkilatları Türkiye'nin en disiplinli teşkilatlarıdır. Çok net bir şekilde bir kez daha ifade ediyoruz ki Saadet Partisi bu seçimde 'evet' diyemeyecek, yani 'hayır' diyecektir. Çünkü bu bina sağlam bir zemine inşa edilmemektedir. Aynı zamanda gördüğümüz kadarıyla bu binanın yangın çıkış merdiveni de yoktur. En başından beri diyoruz ki 'biz başkanlık sistemine karşı değiliz getirilen bu metnin muhtevasına karşıyız'. Aslında biz başkanlık sistemine 'evet' diyebilmek için çok çalıştık, ancak iktidar da 'evet' demememiz için elinden ne geliyorsa yaptı."

Anayasa değişikliği metnindeki maddeleri eleştiren Karamollaoğlu, halk oylaması sonucundan "hayır" çıkması halinde daha düzgün bir başkanlık sistemini yeniden tasarlayabileceklerini, "evet" çıkarsa da gidişata göre eksik ve noksanların nasıl telafi edileceğine bakacaklarını söyledi.

Ülke problemlerinde çözümün yönetim değişikliğinde aranmasının hata olacağını savunan Karamollaoğlu, bir an evvel ülkenin gerçek gündemine dönmesi gerektiğini kaydetti.

Ortadoğu ve Avrupa'da yaşananları anlatan Karamollaoğlu, Suriye'den sonraki hedefin İran ve Türkiye olduğunu ileri sürdü. 

AA

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