Karamollaoğlu: Duvara tosladık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye’nin ekonomik afetle fiilen karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Karamollaoğlu, “Üretmeyen ekonomi, iflas etmeye mahkumdur. Deniz bitti, duvara tosladık. Bu ekonomi bugünkü prensiplerle idame ettirilemez” değerlendirmesinde bulundu. Suriye’deki savaşın bir an önce durması gerektiğini de vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “İdlib’de kuzey bölgelerde şimdi bir katliam endişesi var. Esad kendi memleketinde Suriye’de artık kuzey bölgeler hariç hakimiyetini tescil ettirdi. Ama bütün direnç noktası kuzeye kaydı. Şimdi buralara müdahale etme hazırlığı yapıldığını duyuyoruz. Buraya bir askeri müdahale hakikaten binlerce, on binlerce insanın katline vesile olur. Bu katliam durdurulabilir.”

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