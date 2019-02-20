Karamollaoğlu: İftira olarak görüyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i aday göstermesine ilişkin, “Biz, hemen her seçim bölgesinde özellikle de illerde mutlaka bir yoklama yaptırdık. Seçilme şansı çok yüksek olarak gördük, kendisini aday olarak gösterdik” dedi.

Saadet Partisinin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime gireceğini belirten Karamollaoğlu, bu durumun partinin yerel seçimlerde farklı ittifaklar yaptığını söyleyenlere tokat gibi bir cevap olduğunu ifade etti. Karamollaoğlu, seçimlerde partiler arasında yapılan ittifaklara da değinerek, “İttifakta bulunmayan, ittifaklar içinde yer almayacağını, almadığını ısrarla ifade eden bir partinin, özellikle Saadet Partimizin ittifaklar içinde gösterilmesini iftira olarak görüyoruz” diye konuştu. AA

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