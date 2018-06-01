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Karamollaoğlu: İşsizlik almış başını gidiyor.

01 Haziran 2018, Cuma 23:54
Tekirdağ'da e-miting düzenleyen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı görevine geldiğim zaman ve bu görev bana tevdi edildiğinde ben Saadet Partisi'nin bir üyesi olarak kalabilirim ama kesinlikle Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini birlikte götürmem. Çünkü başka partilere mensup olanlar rahat yaklaşamazlar" dedi.

SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Tekirdağ'da 'e-miting' düzenlediği salona gelişinde partililer tarafından konfetiler patlatılarak karşılandı. Milli görüşçüler olarak her zaman yenilikleri, teknolojiyi kullanmaya özen gösterdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, medyanın kendilerini görmezden geldiğini söyledi.

Karamollaoğlu, "Medyanın esas gayesi özellikle siyasette herkesin fikrini kamuoyuna aktarabilmek, yansıtmaktır. Sadece birilerin övmek, birilerin karalamak medyanın görevi olmasa gerek. Öyle düşüyorum. Sosyal medya burada ön plana çıkıyor. Sizi herkes dinliyor, yorum yapabiliyor. Bundan böyle e-mitingleri daha fazla yapmaya karar verdik. Bu bizim 3'üncü e-mitingimiz" diye konuştu.

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı vazifesinin omuzlarına yüklenmesi halinde ilk gerçekleştireceği konunun, kucaklaşmak olacağını vurgulayarak, "Özellikle de devletin tepesinde bulunan cumhurbaşkanı olan insan, ister kendisine oy versin ister vermesin herkesin cumhurbaşkanıdır. Ondan dolayı çok açık ve net olarak söylüyorum ki, cumhurbaşkanlığı görevine geldiğim zaman ve bu görev bana tevdi edildiğinde ben Saadet Partisi'nin bir üyesi olarak kalabilirim ama kesinlikle Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini birlikte götürmem. Çünkü başka partilere mensup olanlar rahat yaklaşamazlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçmişe dönük hukuklarının bulunduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Bizim arkadaşımız olması oturup konuşmamız, sohbet etmemiz, yiyip içmemiz başka bir şey ama bu ülke yönetilirken ortaya koyduğu politikalar başka bir şey. Ben onları tasvip etmiyorsam sırf arkadaşlık uğruna 'iyi yapıyorsun' diyemem ki. Şahsiyete hiçbir zaman girmem, kimsenin şahsiyetini rencide edecek bir tavır içine de girmem, ama beğenmediğim konuları da mutlaka tenkit ederim. Etmekle de bırakmam doğrusunu da söylerim" dedi.

'İŞSİZLİK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR'

Karamollaoğlu, Türkiye'de 3,5 milyon işsiz olduğunu ve bunların önemli bir kısmını gençlerin oluşturduğunu anlatarak, "Türkiye'de maalesef iş ortamı hazırlanmadığı, yatırımlar ona göre hazırlanmadığı için işsizlik almış başını gidiyor. Öbür taraftan işçilerimiz çalışıyor, emeğini veriyor. Bir kısmı kalifiye olmuş, işlerinde çok güzel ücretler alabiliyor ama benim kanaatim şu ki özellikle asgari ücret açlık sınırında olursa bir memlekette milli gelir adil dağılmıyor demektir. İşveren, esnaf, patronlar bundan korkmasın. Bakın Erbakan Hoca, Allah rahmet eylesin, 95-96'da başbakan oldu. İlk yaptığı iş, memura, işçiye, çiftçiye ciddi zamlar yapmak oldu. Memur 6 aylık ilk önce yüzde 50, altı ayla yüzde 132 zam aldı, asgari ücret yüzde 110 arttı. Pancar, fındık yüzde 250, buğday yüzde 110 zam aldı. Ama ne esnafta, ne sanayicide, ne işverende herhangi bir panik yaşamadık, çünkü pazar canlandı. Bu sefer yeni mal talebinde bulunuldu, yatırım yapmak isteyenler yatırım yaptı, yeni istihdam sahaları doğdu, işsizlik azaldı, ekonomi canlandı" dedi.

DHA

Etiketler: karamollaoğlu
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