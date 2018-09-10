Karamollaoğlu: Kınamayın, harekete geçin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mısır’da aralarında İhvan yöneticilerinin de yer aldığı 75 kişi hakkında verilen idam kararını kınadı.

Verilen kararı bir hukuk cinayeti ve insanlık ayıbı olarak nitelendiren Karamollaoğlu, uluslararası toplumu darbeci Mısır yönetimine karşı harekete geçmeye çağırdı.Kınamanın yetersiz olduğunu belirten Karamollaoğlu şunları dedi: Mısır darbe yönetiminin bu zulmünü şiddetle kınıyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki, uluslararası toplumun sessizliği ve sözde insan hakları kuruluşlarının duyarsızlığı bu kararlara imza atan darbeci zihniyeti daha da cesaretlendirmektedir. Bu idamlara sessiz ve tepkisiz kalanları da tarih mahkûm edecektir. Bu hukuk cinayetlerinin durdurulması için başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkeleri yöneticilerini ve uluslararası kuruluşları harekete geçmeye davet ediyoruz.”