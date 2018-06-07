Karamollaoğlu ‘Kürt raporunu’ açıkladı

Saadet Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisi tarafından hazırlanan Kürt raporunu Diyarbakır’da açıkladı.

Kürt sorununu ‘hak ve adalet’ ekseninde ele aldıklarını vurgulayan Karamollaoğlu, çözüm önerilerini de ‘Temel İnsan Hakları ve Adalet’, ‘Ekonomi ve Kalkınma’ ve ‘İç Barış ve Güvenlik’ başlıkları altında anlattı. Seçim çalışmaları için Diyarbakır’a giden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği konferansta Kürt sorununa çözüm önerilerini anlatıp STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, Kürt meselesinin sadece Türkiye’nin meselesi olmadığını, Türkiye, Irak, İran ve Suriye’nin biraraya gelerek hak ve adalet ekseninde bir çözüm üretmesi gerektiğini kaydetti. Sorunun çözümü için köklü zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, parti olarak somut çözüm yollarını üç başlık halinde ele aldıklarını söyledi. Saadet Partisi’nin açıkladığı raporda; Anadilde eğitim, ifade özgürlüğü, işsizlik sorunu ve istihdam, hukuk devleti başlıkları öne çıktı.

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.