Karamollaoğlu: Millet üzerinden rant olmaz

Cumhurbaşkanı Adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun seçim turu aralıksız bir şekilde sürüyor.

Karamollaoğlu’nun son durağı Gaziantep oldu. E-miting programında salondaki vatandaşlara seslenen Karamollaoğlu, yaptığı konuşma sonrası sosyal medya üzerinden de gelen soruları cevaplandırdı. Sağlık sektöründe iktidarın olaya rant gözüyle baktığını da aktaran Karamollaoğlu, “Nasıl da milletin sağlığı üzerinden birilerine para gider. Sağlık sektörünü rant haline getirdiler. Hastaneler dolmazsa o para milletin cebinden çıkacak. Biz ise diyoruz ki, hastanelerin adını şifahane yapacağız” şeklinde konuştu. DHA

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