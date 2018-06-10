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11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Karamollaoğlu: Millet üzerinden rant olmaz

10 Haziran 2018, Pazar 21:15
Cumhurbaşkanı Adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun seçim turu aralıksız bir şekilde sürüyor.

Karamollaoğlu’nun son durağı Gaziantep oldu. E-miting programında salondaki vatandaşlara seslenen Karamollaoğlu, yaptığı konuşma sonrası sosyal medya üzerinden de gelen soruları cevaplandırdı. Sağlık sektöründe iktidarın olaya rant gözüyle baktığını da aktaran Karamollaoğlu, “Nasıl da milletin sağlığı üzerinden birilerine para gider. Sağlık sektörünü rant haline getirdiler. Hastaneler dolmazsa o para milletin cebinden çıkacak. Biz ise diyoruz ki, hastanelerin adını şifahane yapacağız” şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler: karamollaoğlu, seçim
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