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Karamollaoğlu'ndan önemli açıklamalar: 15 Temmuz’u bahane etmeyin

11 Haziran 2017, Pazar 16:05
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, “15 Temmuz kalkışmasını bahane ederek mazlumun ensesinde boza pişirilmesine de razı değiliz” dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir İl Başkanlığının düzenlediği iftar yemeğinde partililerle bir araya geldi.

Kaynaklar’da bir kır bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve çok sayıda partili katıldı. İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Karamollaoğlu, Arap ülkeleri ile Katar arasında yaşanan kriz hakkında yapı olarak örtüşen Müslüman ülkelerinin birbirine düşmesinin düşündürücü olduğunu söyledi. Müslümanların birlik olmaları gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, ’’Bu dünyada maalesef zalimler gücü ellerine geçirmişler, kendi menfaatleri için o gücü sonuna kadar kullanmaktan çekinmiyorlar” dedi.

’’Petrolü ve doğalgazı kesin’’

Türkiye’nin önemli bir coğrafyada yer aldığını ve bu nedenle dünyada söz sahibi olmak isteyen devletlerin hedefi olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Bu bölge petrol ve doğalgaz yatakları olan bir bölge. Petrolü ve doğalgazı kesin Batı aleminde hayat durur. Dolayısıyla bu bölgeyi kendi ellerinde tutmak istiyorlar. Bu bölgenin başka bir özelliği de yaşayanların çoğunluğunun Müslüman olmasıdır. Bu coğrafyada yaşayan Müslümanlar büyük bir medeniyetin insanlarıdır. Hadisi Şerif’te olduğu gibi biz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyoruz. Sadece Müslüman açken demiyoruz. Ama Batılılar benim karnım doyuyorsa, geri kalanın canı cehenneme diyor. Ne yapıp yapıp biz bunları kavga içinde tutalım diyorlar. Mezhep farklılıklarını, ırk farklılıklarını gündeme getiriyorlar. Kim bunları destekliyor, bu bölgede farklı emelleri olanlar. Bu bölgenin kaynaklarını sömürmek istiyorlar. Her iki tarafı da kendi verdikleri silâhlarla donatıyorlar. Aklımızı başımıza almazsak biz bu beladan kurtulamayız” şeklinde konuştu.

Mazlumun ensesinde boza pişirilmesine de razı değiliz

15 Temmuz darbe girişiminin tam karşısında olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, yürütülen soruşturmaların daha hassas yapılması gerektiğini belirtti.

OHAL’in uzatılmasını da eleştiren Karamollaoğlu, “15 Temmuz kalkışmasını bahane ederek mazlumun ensesinde boza pişirilmesine de razı değiliz. Böyle bir kalkışma sonrası OHAL ilan edilmesi tabiidir, normaldir. Acele tedbir alınması gerekiyordu. Birileri elindeki silahlarla sistemi değiştirmeye kalkıyor. Elbette karşısında duracaksınız. Ama OHAL’i siz olağan hale getirirseniz yok. Siz bu şartlar altında bile öyle müesseseler kuracaksınız ki insanlar haklarını arayabilecek” dedi.

DHA

Etiketler: 15 temmuz, karamollaoğlu
Okunma Sayısı: 5109
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  • nafi

    11.06.2017 20:06:48

    ohal bir an önce kaldırılsın iyi olur

  • Yusuf ATMACA

    11.06.2017 16:30:39

    Samimi olarak Hak ve hakikatı savunanlardan RABBİM razı olsun

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