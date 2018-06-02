Karamollaoğlu: Sözle insanlar terörist olmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesini değerlendirdi.

TR tv’nin canlı yayın programında konuşan Karamollaoğlu’na Demirtaş’ı ziyaret edip etmeyeceği de soruldu. Karamoğlu, gündemlerinde böyle bir planlarının olmadığını açıkladı. Artı-Gerçek’in haberine göre insanların sözle terörist olmayacağını hükümlü ile tutuklunun aynı anlama gelmediğini belirten cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, Demirtaş için şunları söyledi: “Bir insanın tutuklu olması hüküm giydiği manasına gelmez. Bir insan sadece şüpheyle tutuklanır. Ziyaret edip etmemek ayrı bir konu. Sayın İnce gidip ziyaret etti, bunu kınamak doğru değil. Niye bugüne kadar ceza vermediniz. Ceza verilenlerin suç dosyasına bakıyoruz terörle bir alâkası yok. Sözle insanlar terörist olmaz.”

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