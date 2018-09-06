Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, olağan haftalık basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

“Ekonomik krizden çok daha büyüğü, bir yönetim krizi ile karşı karşıyayız” diyen Karamollaoğlu, “Türkiye yönetilemiyor. Tarım içinden çıkılmaz bir hale geldi. Sanayi ve ticaret durma noktasında. Eğitim tam bir keşmekeş halde. Yeni sistemin altyapısı bir türlü oluşturulamadığı için bürokrasi kilitlenmiş durumda” şeklinde konuştu. Ekonomide ve yaşanan diğer gelişmeleri iktidarın dış güçlere bağladığının altını çizen Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “İktidar hâlâ gerçeği göremiyor. Oturup düşüneceğine algı operasyonlarının peşinde koşuyor. Nerede bir mesele varsa ‘dış güçlerin oyunudur’ diyerek üstünden atmaya çalışıyor. İktidara bakarsak bütün bu gelişmeler ABD ile yaşadığımız rahip krizinden kaynaklanıyor. Medyanın da büyük bölümünü kontrol ettiği için algı da oluşturuyor. Şu soruyu sormak istiyorum. Türk Lirası’nın dolara karşı değer kaybetmesi Trump’tan kaynaklanıyorsa, Bulgar Levası, Suriye Riyali, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı hangi sebepten dolayı hâlâ bizim paramız karşısında daha değerli durumda yer alıyor? Bizim paramız bu paralar karşısında neden değer kaybediyor? ABD ile problemimiz var ama bizim bu diğer ülkelerle bir problemimiz yok. Ekonomideki çöküşü dış güçlere bağlamak gerçekleri göz ardı etmektir.”