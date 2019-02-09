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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Kartal'da çöken binaya ilişkin araştırmalar hakkında Kurum'dan açıklama

09 Şubat 2019, Cumartesi 22:20
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Biz, bu bölgedeki riskli yapı anlamında hem 10 binayı hem de bölgedeki bütün binaları riskli yapı durumunu tespit etmeye başladık." dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Kullanılan beton, karot numunelerinden gördüğümüz, C3 ila C10 arasında beton kalitesi çıkıyor. Şu an bu binanın yeniden yapılması durumundaki beton sınıfının C30 olması gerekiyor. Aldığımız, zaten gözle de görülen beton sınıfını incelediğimizde deniz kumuyla yapılmış ve içinde deniz kabuklarının olduğu, nervürlü demirin kullanılmadığı bir statik durum söz konusu." dedi. 

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kriz merkezinde yaptığı açıklamada, çöken binanın enkazının bulunduğu 12 bin 580 numaralı adada 131 bağımsız bölümün bulunduğunu belirtti.

Mevcut binada da 14 konut, 3 tane de ticari ünitenin yer aldığını aktaran Kurum, "Bu adada mevcutta imar planına göre yapılaşma alanı 8 bin 390 metrekareyken, fiili inşaat alanı bunun çok daha üzerinde." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki 10 binayı İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda güvenlik gerekçesiyle boşalttıklarını anımsatan Kurum, süreci vatandaşları mağdur etmeyecek şekilde İçişleri Bakanlığı koordinesinde sürdürdüklerini dile getirdi.

Çöken binanın ruhsatlı projesinin zemin artı 5 kat olduğunu ancak zemin artı 7 kat olarak yapıldığını dile getiren Kurum, "Kullanılan beton, karot numunelerinden gördüğümüz, C3 ila C10 arasında beton kalitesi çıkıyor. Şu an bu binanın yeniden yapılması durumundaki beton sınıfının C30 olması gerekiyor. Aldığımız, zaten gözle de görülen beton sınıfını incelediğimizde deniz kumuyla yapılmış ve içinde deniz kabuklarının olduğu, nervürlü demirin kullanılmadığı bir statik durum söz konusu. Hem beton dayanımı hem de çelik dayanımı, çekme dayanımı oldukça düşük bir binamız ve buna ilişkin de tespitleri arkadaşlarımız hem Savcılığımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süreci yürütüyor." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, çöken binanın yanındaki binada yaptıkları incelemede de üç katlı olarak ruhsat verilen yere 10 katlı bir bina yapıldığını belirlediklerini açıkladı.

Binada fotoğraflar gösteren Kurum, şunları söyledi:

"Gördüğünüz gibi Sayın Bakanımızla, Valimizle gidip bodrum katında da inceleme yaptığımız binanın bodrum katındaki kolonun durumu bu. Aynı şekilde bu binanın yıkımıyla birlikte subasmanda, perde betonunda ve kolonunda yine hasarlar söz konusu. Ancak hem bu binayı hem de yandaki binayı anlık takip ediyoruz. Bu kurtarma operasyonunu etkilemeyecek, oradaki çalışan arkadaşlarımızın hayatı riskini taşımayacak süreçte yönetmeye gayret gösteriyoruz." 

"Bölgedeki bütün binaları riskli yapı durumunu tespit etmeye başladık"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ziyaretini de hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler; Biz, bu bölgedeki riskli yapı anlamında hem 10 binayı hem de bölgedeki bütün binaları riskli yapı durumunu tespit etmeye başladık. İnşallah pazartesi günü itibariyle buradaki yıkılan binanın etrafındaki 10 tane binayı tespit etmiş olacağız. Sizin aracılığınızla şu çağrıyı yapmak istiyorum: Bölgede ne kadar riskli bina var ise vatandaşımız bu riskli binaların tespitini yaptırmak istiyorsa Bakanlığımız bunu ücretsiz olarak bu bölgeye has hızlı bir şekilde yapacak ve bunu da vatandaşımızla paylaşacağız. Bu riskli binaların tespitinin yapılmasına müteakip de burada kentsel dönüşüm anlamında yapılması gereken projeyi de inşallah yine ilgili Bakanlıklarımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Valiliğimiz hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Biz istiyoruz ki artık böyle bir olayda yeni bir canlı yayınla vatandaşımızın karşısına ne ben çıkayım ne de benden sonraki Çevre Şehircilik Bakanlarımız çıksın, İçişleri Bakanlarımız çıksın... Başka ocaklara ateş düşmesin. Burada 74 saattir hepimiz bu olayı yakın takip ediyoruz. Artık mühendislik, mimarlık hizmeti almış sağlam binalarda oturmamız gerektiğini de hepimiz bilmemiz gerekiyor. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz, hem kentsel dönüşüm anlamında hem de bu riskli binaların tespiti anlamında gereken her türlü hizmeti vatandaşımıza, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sunacağız. Dolayısıyla vatandaşımızla buradaki elim olaydan artık yola çıkarak bir daha bu olayların yaşanmaması adına bizlere yardımcı olurlarsa biz de çok memnun oluruz."

AA

Etiketler: istanbul, kartal, murat kurum
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