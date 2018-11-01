Kaşıkçı soruları cevap bekliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, “Zanlıların Suudi Arabistan’da bulunması bazı soruların cevapsız kalmasına yol açıyor. Suudi yetkililer soruşturmaya destek vermeli” dedi.

Gül, “Kimse sorumluluktan kaçınamaz. Bütün dünyaya mal olmuş bu mesele, üstü örtülebilecek bir mesele değildir” ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Gül, “Suudi yetkililerin yakın bir işbirliğine girmesini bekliyoruz. Tüm olayın aydınlatılması için Suudi yetkililerin destek vermesi lazım” diye konuştu. Gül, “Kimse sorumluluktan kaçınamaz. Bütün dünyaya mal olmuş bu mesele, üstü örtülebilecek bir mesele değildir. Suudi yetkililerin bu konuda yakın bir iş birliğine girmesini bekliyoruz, iş birliği içinde destek vermeleri lazım tüm olayın aydınlatılması için. Başsavcılık makamı bu konularla ilgili yazılı sorular sormasına rağmen bir cevap alamamıştır. Bu soruların bir an evvel cevaplanmasını bekliyoruz. Türk yargısı da bu soruları cevaplamak adına soruşturmayı derine çekecektir” açıklamasında bulundu.