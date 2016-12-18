Katar Emiri Trabzon'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani ile bölgede kış turizmi yapılabilecek alanları helikopterle havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam geldiği Trabzon'da geceyi Ramada Otel'de geçirdi. Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısı için Trabzon'a gelecek Katar Emiri Halife Bin Hamed Al Sani'ye havaalanında karşıladı. Erdoğan ve Al Sani'nin Trabzon Havalimanı'na gelişi öncesi bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis helikopterinin havada uçuş yaptığı havalimanı çevresinde keskin nişancılar görev aldı, polis çevrede kuş uçurtmadı. Sahil Güvenlik botunun da deniz tarafında önlem aldığı havalimanına giren tüm araçlarda polis köpeklerince bomba araması yapıldı.

EMİR İÇİN 50 LÜKS ARAÇ GETİRİLDİ

Katar Emiri Halife Bin Hamed Al Sani için havalimanına 50'ye yakın lüks makam aracı getirildi. Sürücülerinin temizlediği araçlar polis köpeklerinin bomba aramasının ardından havalimanına alındı. Katar Emiri'nin bineceği makam aracının ise Katar'dan getirildiği belirtildi.

ERDOĞAN KARŞILADI

Katar Emiri Halife Bin Hamed Al Sani ve beraberindeki 70 kişilik heyeti taşıyan özel uçak saat 11.55'de Trabzon Havalimanı'na indi. Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri'ni uçağın merdivenlerinde karşıladı. Katar Emiri, çiçek veren iki çocukla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ve yanındaki heyetle birlikte, iki helikopterle havalandı. Erdoğan ve Al Sani'nin helikopterlerine 1 polis helikopteriyle 2 askeri helikopter eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk heyeti taşıyan helikopterler yaklaşık 1 saat bölgede tur attıktan sonra havalimanına geri döndü. Bölgede kış turizmi yapılabilecek alanları havadan inceledikleri belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuklar, buradan araçlarla toplantının yapılacağı otele geçti.

TAHTA ARABA ILE VIP'E GELDİLER

Helikopter turunda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani'nin havalimanından toplantının yapılacağı otele hareketleri sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Rize'nin Ardeşen İlçesi Tunca Beldesi'nden gelen bir grup, bölgede 'Formulaz' adı verilen yarışlarda kullanılan tahta arabayla VİP önüne geldi. Tahta arabayı, belde yolunu karayolları ağı kapsamına alan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a hediye etmek istediklerini söyleyen grubu korumalar içeri almadı. Grup bunun üzerine tahta araba ile VİP önünde bekleyişe başladı.