CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’e yönelik “Tutukladığınız 18 kişinin yargılanması İstanbul’da yapılsın” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Beyefendi, onlar senin himayende yurt dışına çıktı”, “Katilleri para karşılığında serbest bıraktın” ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Suudi Arabistan’da tutuklanan 18 kişinin yargılanmasının İstanbul’da yapılması yolundaki çağrısına tepki gösterdi. “Cinayeti işledikleri düşünülen 15 kişilik timden 13 kişi kalkan jetlerle Suudi Arabistan’a gittiler. Katiller herkesin gözünün önünde Türkiye’den ayrıldı” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Bugün diyor ki, ‘Cinayet Türkiye’de işlendi İstanbul’da yargılansınlar.” Beyefendi onlar senin gözünün önünde ve senin himayende yurt dışına çıktılar. Özel bilgileri bilip gönderiyorlarsa cinayetin ortağıdırlar. Sorduğum sorulara cevap istiyorum. İşin ucunda para olunca bütün bunlar oluyor mu acaba? Para yüzünden serbest bıraktılar. Para gelirse biz idare edeceğiz diye. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle oynamaktır. Beyefendi, sen para karşılığında katilleri serbest bıraktın.