Kaygılarımı Cumhurbaşkanına ilettim

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Meclis'te görüşmeleri devam eden yeni anayasa teklifi ile ilgili ‘görüş, değerlendirme ve kaygılarını’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Başbakan Yıldırım'a aktardığını söyledi. Davutoğlu, "Yürütmenin bir elde toplanması doğrudur’ derken bunun ‘yasama ve yürütmenin güçler ayrılığı prensibi etrafında’ yürümesi gerektiğini söyledi.

Yeni Şafak gazetesinin sorularını cevaplandıran Ahmet Davutoğlu, "Mevcut değişiklik teklifinin usûl ve içeriğiyle ilgili görüş, değerlendirme ve kaygılarımı, Anayasa Komisyonu öncesinde hem Sayın Cumhurbaşkanına hem Sayın Başbakana detaylı olarak aktardım' dedi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bütün maddelerle ilgili ve anayasanın bütünüyle ilgili kanaatlerini içeren ‘uzun ve detaylı bir metin takdim ettiğini’ söyledi.

Meclis'in güçlü kılınması önemli

Davutoğlu, yürütme erki bakımından Cumhurbaşkanlığının tahkim edilip güçlendirilmesinin, yürütmenin bir elde toplanmasının doğru olduğunu, bununla birlikte Meclis'in, milletvekillerinin güçlü kılınmasının da önemli olduğunu söyledi.

"Türkiye'de siyasi yapı itibari ile bakıldığında, demokrasinin omurgası, demokrasinin koruma kalkanı Meclis'tir. Çünkü, toplumun bütününü kapsaması itibari ile üzerinde manipülasyon yapılması çok zor olan bir erki temsil eder. Mesela 12 Eylül rejimi Meclis'i kapattı ama Meclis tekrar seçimlerle oluştuğunda 12 Eylül rejiminin istemediği bir Meclis tablosu ortaya çıkabildi. Aynı şey, 27 Mayıs dönemi için de geçerli. Nihayetinde, bir seçim sonra toplumun ortak iradesinin yansımasıyla Demokrat Parti çizgisinde bir iktidar oluşabildi. Meclis'in, milletvekillerinin güçlü kılınması bu anlamda önemli."

"Tarihi görevimiz"

Davutoğlu, güçler ayrılığı prensibinin önemine de şu sözlerle dikkat çekti:

"Yasama ve yürütmenin güçler ayrılığı prensibi etrafında, sağlam bir zeminde yürümesi icap eder. Bütün bu hususları detaylı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bu anlamda verimli ve kapsamlı bir istişare imkânı oldu. Bu bizim tarihi bir görevimiz."

"AK Parti'den fire olmaz"

Davutoğlu, yeni anayasa teklifinin ikinci turunda, AK Parti içinden fire olmayacağını da söyledi:

"AK Parti'nin bütünlüğü mutlak surette bu anlamda inşallah ikinci tur oylamalara da yansıyacaktır. Bu ülkede, nihai karar verici millettir. Vesayete karşı yürüttüğümüz mücadelelerde hep bu ilke çerçevesinde hareket ettik. Bugün de, aynı nokta geçerlidir. Bu anayasa değişiklik teklifi de mutlak surette milletin önüne konulmalı, kararı milletimizin vermesi sağlanmalıdır. Milletimiz bütün görüşleri değerlendirecek ve engin basiretiyle doğru kararı verecektir."

İkinci turu bugün başlayacak olan Anayasa görüşmelerinin ilk turunda maddelerin hepsi 340'ın üzerinde oy almıştı.

İkinci turda herhangi bir madde 330'un altında oy alırsa tekliften çıkarılacak. Son olarak da teklifin tümü üzerinde oylama yapılacak. Bu oylamada da teklifin kabul edilmesi için 330 milletvekilinin 'evet' oyuna ihtiyaç var.