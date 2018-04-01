'Kazanırsak Saray’ı TÜBİTAK’a devredeceğiz'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siyaset Okulu Programı kapsamında gerçekleştirilen “Demokrasi, 2019 Seçimleri ve Seçim Güvenliği” paneline katıldı.

Yönetimde istikrar, koalisyon ve seçim barajı gibi konuların dünyanın birçok ülkesinde mesele olduğunu belirten Özel, bu konuların Türkiye’de de mesele olmaya devam ettiğini söyledi. Sputnik’te yer alan habere göre Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siyaset Okulu Programı kapsamında gerçekleştirilen “Demokrasi, 2019 Seçimleri ve Seçim Güvenliği” paneline katıldı. Yönetimde istikrar, koalisyon ve seçim barajı gibi konuların dünyanın birçok ülkesinde mesele olduğunu belirten Özel, bu konuların Türkiye’de de mesele olmaya devam ettiğini söyledi. Özel, “Bizim şöyle bir adayımız yok, seçimi kazansın, gitsin sarayda otursun. Bizim adayımız kazanırsa, sarayı TÜBİTAK’a devredeceğiz, bütün o imkanlardan üniversiteler, bilim insanları yararlanacak. Yazlık bir saray yaptılar, orayı da Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yurdu yapacağız” diye konuştu.