Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki basın toplantısında gündemi değerlendirerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kalın, Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemeyeceklerini ifade etmesine ilişkin, "Bu açıklamalar tabii talihsiz açıklamalar. Almanya'da devam etmekte olan seçim atmosferinde yapıldığını düşündüğümüz, düşünmek istediğimiz açıklamalar. Türkiye'yi yüzde 50 şurada, burada gibi tasniflere tabi tutarak dışarıdan siyasi münazaralar yapmak son derece sakıncalı ve demokratik ilkelere de aykırıdır" diye konuştu.

DONANMA KOMUTANI ORAMİRAL VEYSEL KÖSELE KENDİ İSTEĞİ İLE İSTİFASINI VERDİ

Kalın, "Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele kendi isteği ile istifasını verdi. Teamüllere uygun olarak da bu istifa dilekçesi işleme konulmuştur" dedi.