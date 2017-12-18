Kendinden şikâyet eden başka bir iktidar gelmedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Eskişehir’de yaptığı konuşmada AKP’nin icraatlarını eleştirerek, “Kendi politikalarından şikayet eden başka hiçbir iktidar Türkiye’ye gelmedi” dedi.

Saadet Partisi 6’ncı olağan kongresi AKM'de yapıldı. Konuşmasında AKP icraatlarını eleştiren Karamollaoğlu, iktidarın tam bir gaflet içerisinde olduğunu söyledi. Karamollaoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Üzülerek söylüyorum. Neden böyle söylüyorum. Çünkü kuruluşundan itibaren böyle bir gafletin içinde bulunduğunu kendisi deklare ediyor. Bugün o yanlışları görüyoruz. O esip, gürlüyor. Sen lafa bakma, icraata bak. Sen icraatında ciddi bir adım atabiliyor musun bu istikamette. Yoook atamazlar. Çünkü kendi kendilerini bu işe mahkum hale getirdiler. Öbür taraftan da ekonomik sistem olarak faizci kapitalist sistemi benimsediler. Şimdi faizin yüksekliğinden şikayet ediyor. Para bulamadıklarından şikâyet ediyorlar.

Ülkeyi bu hâle siz getirdiniz

Kendi kendisinden kendi politikalarından şikâyet eden başka hiçbir iktidar Türkiye’ye gelmedi. Konuşmalarına dikkat ettiğimiz zaman, sanki iktidara yeni gelmişler, 15 yıldır iktidarda değilmişler gibi konuşuyorlar. Ekonomi bozuk, terör, dış politika kötü, eğitim çökmüş. Yav mübarek 15 yıldır siz iktidardasınız. Ülkeyi bu hale siz getirdiniz. Yeni iktidara gelmiş gibi kendi kendinizden şikâyet etmeye hakkınız yok. Şu olabilir. Bir insan yanlış yapar, uyanır. Yanlışlığının farkına varır. O zaman millete de kusura bakmayın der. Şu şu politikaları izleyerek yanlış yaptım, tövbe ediyorum, vaz geçiyorum, şimdi doğrusunu yapacağım. Böyle de bir iş yapmıyor. Yeri geliyor bunu söylüyor. Bunu söylerken yanlışını düzeltmek için söylemiyor. İstanbul’a ihanet etti. Kim dedi. Biz demedik ki. İhanet lafını ben kullanamam. Peki İstanbul’u son 20 yıldır kim idare ediyor. Siz idare ediyorsunuz. İstanbul’daki çarpıklık halen devam ediyor. Rant ve soygun halen devam ediyor.”