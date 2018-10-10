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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

‘Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez’

10 Ekim 2018, Çarşamba 17:57
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bugün açıklanan Enflasyonla Mücadele Paketi’ni süpermarketlerin ürün kataloğuna benzetti ve “Kermes düzenler gibi ‘falanca üründe şu kadar, filanca ürün de bu kadar indirim var’ diyerek enflasyon düşürülmez” dedi.

Erdoğdu, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Enflasyonla Mücadele Paketi”ne ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Bakan Albayrak’ın konuşmasından önce büyük patronların kuruluşları ile diğer bakanların tek tek kürsüye çıkarak nelerde indirim yapacaklarını açıkladıklarını kaydederek, “‘Gelinin falanca dayısından çeyrek altın, filanca amcasından bilezik’ kıvamındaki çabalarla enflasyonla mücadele edemezsiniz. Firmalara, enflasyon sepetindeki ürünlerde indirim dayatarak, bazı temel ürünlerde fiyat artışlarını erteleyerek sorunu kontrol altında tutamazsınız. Kalıcı tedbirler almadan, girdilerde gerekli destek ve indirimleri yapmadan, sadece işletme ve şirketlerin fedakârlığıyla enflasyonu düşüremezsiniz. Pakette üretim maliyetlerini nasıl aşağı çekecekleri, dövizi nasıl düşüreceklerine dair hiçbir şey yok. STK temsilcileri içi boş olan bu paket hakkında korkudan gerçek fikirlerini açıklamıyor. Türkiye açısından aslında çok hüzün verici.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: aykut erdoğdu
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