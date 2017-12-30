"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

KHK'nın 121. maddesine ilişkin MHP'den açıklama

30 Aralık 2017, Cumartesi 18:40
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, 696 Sayılı KHK'nın 121. maddesine ilişkin, "15 Temmuz gecesi şehitleri ve gazilerinin aziz hatırasını mahkeme önlerine çıkarmak, kendini bu millete ait hisseden kimsenin rıza göstermeyeceği bir ihtimaldir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "15 Temmuz gecesi canlarını bu milletin bekası uğruna vermeye razı gelen şehitlerin ve gazilerin aziz hatırasını mahkeme önlerine çıkarmak, kendini bu millete ait hisseden kimsenin rıza göstermeyeceği bir ihtimaldir. Bunu kanuni güvenceye bağlama gayesiyle yazılan metni bir kaos çağrısı olarak nitelendirmek, iyi niyetli bir söylem değildir." ifadesini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 121. maddesiyle ilgili bir dedikodu ve propaganda dalgasının yükseltildiğini, bu dalgayla zihni bulananların, bahse konu edilen maddenin iç savaş çıkaracağını söylediğini belirtti.

Bu kafa karışıklığını kendilerince fırsata tahvil edenlerin de bu kararnamedeki ayrıntı üzerinden 15 Temmuz ile hesaplaşmaya kalktığına işaret eden Adan, "Aslında bu maddenin yazılma amacı da tam olarak bu karanlık beyinlerin kirli ayak oyunlarına şans vermemektir. Öte yandan mahkemeler de dahi 15 Temmuz'a iştirak eden kişileri tehdit etme cüretini gösterdikleri görülmektedir. Bu küstahlığın cevapsız bırakılması hem o gece kahramanlık destanı yazmış milletimizin gayretini hem de devletimizin ciddiyetini zedeleyecektir. Böyle bir maddenin kaleme alınması ardındaki bir başka sebep de budur." ifadelerine yer verdi.

"Bu metni bir kaos çağrısı olarak nitelendirmek, iyi niyetli bir söylem değildir"

Adan, "15 Temmuz gecesi canlarını bu milletin bekası uğruna vermeye razı gelen şehitlerin ve gazilerin aziz hatırasını mahkeme önlerine çıkarmak, kendini bu millete ait hisseden kimsenin rıza göstermeyeceği bir ihtimaldir. Bunu kanuni güvenceye bağlama gayesiyle yazılan metni bir kaos çağrısı olarak nitelendirmek, iyi niyetli bir söylem değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ülkede iç savaş çıkartmak hiç kimsenin harcı değildir"

Bunu beyan eden ve maddeden rahatsız olanlara bunun sebebini soran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye saldırmanın da bu kötü niyetin katmerlenmişi olduğunu ifade eden Adan, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız, dün neredeyse bugün de oradadır. İktidarıyla muhalefetiyle tek çözüm bu milletin vicdanına, bu devletin aklına, ayrıca Sayın Bahçeli'nin şahsında ülkücü hareketin temsil ettiği bin yıllık beka ve feda ruhuna güvenmekten geçmektedir. Bu ülkede iç savaş çıkartmak hiç kimsenin harcı değildir. Lakin iç savaş çığırtkanlığıyla anarşi ortamı yaratmak da hiç kimsenin hevesi olmamalıdır. Aksi takdirde bu milletin, heveslerini kursaklarında bırakacağından hiç kimse şüphe etmemelidir."

AA

Etiketler: mhp, khk
Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    305. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kardeşe mektup insanlığa ders...

    Genç işsizlik niye yüksek?

    'Bu, ayıp olarak bir ülkeye, bir hükümete yeter'

    Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme

    AİHM ‘tek tip’e geçit vermedi

    Kabul edilebilir değil, ama hayırlı olsun

    Yıldırım: Mağdur olanların haklarını iade ettik

    'Katar'da darbe girişimi' iddiaları ile ilgili açıklama

    ''Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı''

    TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

    Dünyanın en uzun 3'üncü duvarının yarısı tamamlandı

    'Mahkeme kararı aranmaksızın' ad ve soyadlarda ''düzeltme'' başladı

    'Büyüme yüzde 11 ise, bu rakam ne ?'

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem

    Kof hamaset yapanlar nerede?

    Reina saldırısının failleri hakim karşısında

    İsrail askerleri tarafından yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

    "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

    Aranan 1187 kişi yakalandı

    Adalet beklerken zam geldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon hâkiminin tarihî uyarıları
    Genel

    AİHM durumun farkında değil
    Süleyman KÖSMENE

    Maksadını aşan bir makale
    Genel

    Adalet beklerken zam geldi
    Genel

    AİHM ‘tek tip’e geçit vermedi
    Genel

    Yıldırım: Mağdur olanların haklarını iade ettik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet ÇETİN

    Her sabah bir melaike çağırıyor: “Yine bir muhasebe vakti geldi!"
    Cevher İLHAN

    Fitneyi ateşleyip daha da yaygınlaştırır
    Genel

    "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.