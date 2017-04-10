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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Kıbrıs müzakereleri 8 hafta aradan sonra yeniden başlıyor

10 Nisan 2017, Pazartesi 23:44
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'yi kabul etti. Eide, "Müzakerelerde oldukça zaman kaybettik, güven kaybettik. Liderler, aradaki güven sorununu halletmeye çalışırken iki toplumda da sürecin güvenilirliği sorgulanmaya başlandı" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs Türk tarafı adına müzakereleri yürüten Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da vardı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Eide, Akıncı ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Kıbrıs müzakerelerinin sekiz haftalık aranın ardından Salı günü yeniden başlayacağını ve liderlerle görüşüp müzakerelerin öncesinde beklentilerini dinlemek istediğini ifade etti.

Ekibiyle birlikte elinden geldiğince sürece yardımcı olacağını söyleyen Eide, bunun liderler tarafından yürütülen bir süreç olduğunu, zaman zaman hakemlik yapacağı yönünde haberler çıktığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BM Kıbrıs Özel Danışmanı Eide kendisinin de liderlerin de BM Genel Sekreteri’nin de hakemlik istemediğini vurgulayarak, kendisinin nasıl yardımcı olabileceği ve BM’nin nasıl bir destek sağlayabileceğine yine liderlerin karar vereceğini anlattı.

Müzakerelerde zaman kaybettik

"Müzakerelerde oldukça zaman kaybettik, güven kaybettik" diyen Eide, liderlerin aradaki güven sorununu halletmeye çalışırken iki toplumda da sürecin güvenilirliğinin sorgulanmaya başlandığını belirtti.

Eide, liderlerin masaya geri dönme motivasyonunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Görüşmelerde bir yöntem değişikliği olup olmayacağı yönündeki soruya Eide, kullanılan yöntemin iyi sonuçlar verdiğini, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in kendilerinden önceki liderlerden daha iyi bir noktaya geldiklerinin açık olduğunu sözlerine ekledi.

Akıncı ve  Anastasiadis arasında Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede Rum yönetimi lideri, "kapıyı sertçe vurarak" müzakere masasından kalkmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da 10 Şubat'ta, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun yıl dönümünün okullarda kutlanması yönünde karar alan Rum Meclisi'nin bu kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.

Rum Meclisi'nin, 7 Nisan'da "Enosis" referandumunun yıl dönümünün okullarda kutlanması yönündeki kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

AA

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