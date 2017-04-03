Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gündeminde olan konular hakkında konuştu. CHP lideri toplantıda, '15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir' ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile bir araya geldi.

FETÖ soruşturmalarına yönelik önemli iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, iktidarda 120 ile 180 arasında ByLock kullanan FETÖ'cü olduğunu öne sürdü.

"Bunun olduğu biliniyor ve bu ByLock'çular açıklanmalı. Bu isimlerin listesi hükümette var ve bu ısrarla açıklanmıyor" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Savcılıklara bu isimler seçilerek gönderiliyor, suçluyu korumak suçtur. Gizleniyorsa hangi gerekçeyle gizleniyor. Bunun açıklanması lazım. Kendi içlerindeki ByLock'çuları saklıyorlar bu nedenle gizliyorlar. Bank Asya'nın önünden geçeni bile tutuklarken FETÖ'cü diye ByLock kullanan bu isimlerin bu milletvekillerinin korunması kabul edilemez."

Kılıçdaroğlu, "(Başbakan) Binali Yıldırım'ın listeleri elinde tutan güvenlik birimlerini arayıp bu listeleri bana getirin demesi gerekir" dedi.

"Sizde bir liste var mı" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum" yanıtını verdi.

'İNSANIN AKLINA 15 TEMMUZ'UN KONTROLLÜ BİR DARBE OLDUĞU GELİYOR'

"Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu geliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "9.30'da darbe mi olur diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Hangi ifadeler bu kanınızı güçlendirdi?" sorusuna "Onla ilgili özel bir dosya hazırladım. Daha sonra bu özel dosyaları aktarabileceğim bir toplantı yapabilirim. Bugünün konusu bu değil. Biz ayrıntılı olarak referandum konuşalım" yanıtını verdi.

'ADİL ÖKSÜZ'ÜN KULLANDIĞI GPS CİHAZINI HANGİ KURUM İTHAL ETTİ?'

Biz Adil Öksüz adını dile getirmeden önce kimse bu ismi dile getirmedi" diyen Kılıçdaroğlu, "Adil Öksüz'ün kullandığı GPS cihazı hangi devlet kurumu tarafından ithal edilmiştir bu açıklanmalı."

'GİZLİ BİR HAYIR'CI GRUP VAR'

Referandum konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, anket yaptırmadıklarını alandan izlenim edindiklerini ifade ederek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ciddi bir gizli 'Hayır'cı kitle var. Bu kitle baskılar nedeniyle evet oyu vereceğini açıklıyor ama sandığa gittiğinde hayır oyu verecek. Sonuçta bir anayasa değişikliği oylanacak seçim değil. Seçmenlerin buna göre oy vermesini istiyorum. Bir partinin mutfağında hazırlanan bir anayasa toplumun anayasası olamaz. Kanaatim hayır çıkacağı yönünde.

15 yıldır tek parti iktidarı var. Hiçbir engel yok neyi yapamıyorlar ki başkanlık sistemi geldiğinde yapacaklar. Sonuçta 2.5 yıldır fiili başkanlık sistemi devam ediyor. Zaten türkiye'de doğru düzgün bir tablo yok. Çift başlılık olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Bu tam bir aldatmaca.

Asıl cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse çift başlılık olacak. İl başkanını da valiyi de cumhurbaşkanı atayacak. Hem partisinin genel başkanı hem de cumhurbaşkanı olacak. Bürokrasi ve siyaset aynı kişi tarafından şekillendirilecek, bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil."

'ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Anayasa değişikliği referandumunun 'Evet' de çıksa 'Hayır' da çıksa uzun yıllar tartışma konusu olacağını söyleyen CHP lideri, erken seçim ile ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Bir erken seçim söz konusu değil. Zaten parlamento işliyor. Parlamentoda iktidarın çoğunluğu var. Bakanlar, Başbakan görevde, Cumhurbaşkanı görevde bir erken seçim söz konusu değil."

Kılıçdaroğlu, hayır çıkması durumunda Cumhurbaşkanı'nın meşruiyeti ile ilgili konuyu da tartışmaya açmayacaklarının altını çizdi.

"Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesiyle birlikte mevcut sistemde bazı tıkanıklıklar var. Siz bu anayasa değişikliğini desteklemiyorsunuz ama parti olarak sizin çözüm öneriniz ne?" sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Başbakan'ın seçim barajının yüzde 10'un altına düşmesine yönelik açıklamasını olumlu buluyoruz. Bizim bununla ilgili Meclis'e verdiğimiz teklifler var. Yüzde 3 yüzde 5 yüzde 7 olabilir hatta sıfır olabilir. Biz herkesin Meclis'te temsil edilmesinden yanayız.

Siyasi partiler ve seçim kanunu da mutlaka değiştirilmeli. Bir siyasi ahlak kanunu çıkarılmalı. Siyasi partilerin finansmanı dahil milli iradenin temsili için düzenlemeler dahil pek çok kapsamlı yasal düzenlemeler Meclis'in gündemine gelmeli."

'IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ'

Kerkük'teki bayrak krizi ve Kuzey Irak'taki referandum sürecine ne de değinen Kılıçdaroğlu, "Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Irak anayasasına göre hareket edilmeli. Biz de ona göre politika geliştirmeliyiz. Bu konuda tutarlı olmalıyız" diye konuştu.

Hükümetin genel olarak uyguladığı dış politikasına yönelik eleştirilerde de bulunan CHP lideri, "Umudu yeri gelir (ABD Başkanı Donald) Trump'a yeri gelir (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bağlarsanız sağlıklı bir dış politika geliştiremezsiniz" dedi.

'EVET' ÇIKARSA YABANCI SERMAYE TÜRKİYE'YE GELMEYECEK'

Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ile ilişkilerle ilgili de mesajları oldu. "Türkiye dünyadan soyutlanıyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Referandumdan 'Evet' çıkarsa Türkiye'nin itibari sıfıra inecektir. Yabancı sermaye Türkiye'ye gelmeyecektir. Bir kişinin OHAL çıkarma yetkisi olacak, tüm yetki bir kişiye verilecek. Biz bunu görüyoruz da yabancılar görmüyor mu? Son derece antidemokratik uygulamalar gündeme gelecektir" şeklinde konuştu.