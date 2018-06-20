Kılıçdaroğlu: 24 Haziran bir demokrasi miladıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu "Bütün kanun hükmündeki kararnameleri yerle bir edeceğiz. Bütün üniversite hocalarını görevlerine iade edeceğiz. Hiç kimse endişe etmesin." dedi. Seçim sürecinden de bahseden CHP Genel Başkanı, Erdoğan'ın Muharrem İnce'yi hazmedemeğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. Yayın öncesi yaşanan arbedeye değinip, yaşananların 24 Haziran korkusu olduğunu öne sürerek, Türkiye'nin 25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir dikta yönetiminin huzur kardeşlik ve birlik içinde yaşanmasına izin vermediğini ve bu nedenle yayının engellenmek istendiğini dile getirdi, ne kadar engellerse engellesinler doğruları ve bildiklerini söylemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Halkın gücüyle 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin yönünü demokrasiye çevireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, özgürlük isteyen gençlerin mutlaka sandığa gitmeleri ve oy kullanmaları gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin doğru ve kesin bilgileri kendilerinin vereceğini aktararak, şöyle konuştu:

Millet İttifakını oluşturan tüm partiler, meslek kuruluşları artı gönüllü kuruşlar bir araya geldik, bütün sandıkların güvenliğini sağladık. Özellikle sorunlu olan 30 bin sandık var, onların üzerinde durduk. Bütün sandıklarda gerekli güvenliği sağladık. Sandıklar konusunda hiç tereddüt etmesinler, sandık güvenliği sorununu çözeceğiz, yurttaşlarımız hiç endişelenmesinler. Alınacak sonuçlar değerlendirilecek ve hızla genel merkeze ulaştırılacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Sandık görevlilerinin hepsine gerekli eğitimler de verildi.

'YA DİKTA REJİMİ YA DEMOKRASİDEN YANA OY KULLANILACAK'

Tek arzum sandığa gidin ve oy kullanın. Bütün CHP'lilerin oy kullanması ve partisine oy vermesi gerekir. CHP'nin alacağı her oy Millet İttifakı'nı güçlendirecektir. Sandık güvenliği konusunda son derece dikkatli olmak zorundayız. Bu seçimler bir parti seçimi değil iki tercih var halkın önünde. Ya dikta rejiminden yana oy kullanacak ya da demokrasiden yana oy kullanacak. Bu ülkenin bütün insanlarının demokrasiden, kardeşlikten ve birlikten yana oy kullanacağına inanıyorum. 24 Haziran'ın bizim demokrasi tarihinde çok önemli bir yeri var. 24 Haziran bir demokrasi miladıdır ve biz bir sivil darbeye karşı topluca hareket etmek zorundayız.

'ERDOĞAN, İNCE'Yİ HAZMEDEMİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muharrem İnce'yi hazmedemeğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Çünkü kendisinden daha genç, daha dinamik, daha bilgili, dünyayı daha iyi görüyor. Muharrem Bey gerçekten de dinamik, genç, çalışkan, yaratıcı parlak bir zekaya sahip, yüzlerce binlerce çocuk yetiştirmiş, hazmedemiyor. Bunu için de acaba Kılıçdaroğlu ile İnce'yi kavga ettirebilir miyiz hesabı içinde, Bizans kafası var içinde. Biz öyle insanlar değiliz, biz medeni ve uygar insanlarız. Tartışırız ama tokalaşırız, kendisiyle birlikte biz demokrasiyi savunuyoruz, Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz. O bizi bir türlü anlamıyor. O kendisi gibi görüyor insanları. Bizim düşüncelerimiz belli içimiz neyse dışımızda o. Biz, Bizans oyunlarına gelmeyiz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçilmesi halinde ilk 100 günde yapacağı icraatleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, '48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım diyor. Bu ne demektir? Dünyaya şu mesajı veriyor: Artık Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Demokrasi konusunda en önemli adımlar atmaya başladı. Bu dünyaya vereceğimiz bir mesaj. Diğer mesajlar da geldiği zaman ekonomi rahatlayacak, insanlar da rahatlayacak." dedi.

'ONBİNLERCE KİŞİYİ SİVİL ÖLÜME MAHKUM ETTİLER'

Adaletsizlikten bıktıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "10 binlerce çocuk bu ülkede sabah aç karnına okula gidiyor. Baba çocuğuna harçlık veremeyecek durumda. Bu mudur adalet? Bu mudur sosyal devlet? Adaleti arayamıyorsunuz. Görevinize son vermişler, bir kanun hükmünde kararnameyle yüzlerce üniversite hocasını kapı önüne koydular. Açlığa mahkum ettiler. Yurt dışı çıkış yasağı getirdiler. Sadece ona değil, eşine de yasak getirdiler. Sivil ölüme 10 binlerce kişiyi mahkum ettiler. Mağdur ailelerin sayısı 1 milyonu aştı. Adaleti sağlamak zorundayız. Ahlakı ve adaleti sağlamak zorundayız. Bu mücadele bireysel bir mücadele değildir. Kolektif bir mücadeledir, hepimizin mücadelesidir. Adaleti sağladığımız zaman bu ülkede huzur içinde yaşamış oluruz."

'PARAN, DAYIN, KAYINPEDERİN VARSA DIŞARI ÇIKIYORSUN, GARİBANLAR İÇERİDE'

Gülen ile mücadele edilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Paran varsa dışarı çıkıyorsun. Dayın varsa dışarı çıkıyorsun. Kayınpeder varsa zaten dışarıdasın. Garibanlar, parası olmayanlar içeride. Erin, askeri öğrencinin ne günahı var? Hala içerideler, müebbetle yargılanıyorlar. FETÖ borsası kurdular. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadan FETÖ ile mücadele edilmez. Siyasi ayağını biz inşallah Allah'ın izniyle çıkaracağız. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan zattır."

'ONURLU VE HAYSİYETLİ BİR KİŞİYSEN GÖREVİNDEN İSTİFA EDERSİN'

Bir yüksek yargıcın Muharrem İnce'yle ilgili tweetine ilişkin bir soruyu da Kılıçdaroğlu, "Hiç kimseye bir şey söylemiyorum ama o Danıştay'da Sayın İnce ile ilgili tweet atan kişiye hakim demiyorum. O, hakim değil. Kendisine şu çağrıyı yapıyorum. Eğer sende onur varsa, sende haysiyet varsa, onurlu ve haysiyetli bir kişiysen o görevden derhal istifa edersin. Şu ana kadar etmedi. O zaman söylüyorum sende onur, haysiyet yoktur. Sen yargı dünyasının kara bir lekesisin. O görevden istifa etmek zorundasın." diye yanıtladı.

'CAMİYE, KIŞLAYA, ADLİYEYE SİYASET GİRMESİN'

Kılıçdaroğlu, "Askeri okulları tekrar açacak mısınız? şeklinde soru üzerine "Millet İttifakı'nda bu ilkeler belirlendi. Yargının bağımsızlığı, demokrasi gibi temel kurallar belirlendi. Altına imzalarımızı attık. Millet İttifakı ilkelere dayanan bir ittifaktır. Ordunun siyasete karışmasını asla istemeyiz. Yenikapı mitingine gittiğimde söyledim; camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmesin." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, adaletin olmadığı yerde hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını aktararak, "Şu anda Türkiye'de yaşayan 81 milyonun can ve mal güvenliği yoktur. Çünkü bu ülkede adalet yoktur. Adalet olsaydı o kadın Danıştay'da görev yapamazdı." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun bir kişinin arzusu ve istediği üzerine hapiste esir konumda olduğunu ileri sürerek, "Yakında inşallah çıkacak. 25'inden sonra. O da parlamentoda görevini yapacak milletvekili olarak." diye konuştu.