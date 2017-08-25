Kılıçdaroğlu: Adalet arıyorsan gel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden yaptığı açıklamada 4 gün sürecek Adalet Kurultayı’na ilişkin, “Bağımsız yargıyı savunuyorsan, haksızlığa uğramışsan, adalet arıyorsan gel. Adalet talebimizi #AdaletKurultayı’nda birlikte haykıralım. 4 gün boyunca adaleti konuşacağımız #AdaletKurultayı’nda, söz yurttaşlarımızda olacak. Onlar anlatacak, biz ve tüm Türkiye dinleyeceğiz” dedi.

DHA

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