Kılıçdaroğlu: Adaleti savunsaydın hâkimleri ayağına çağırmazdın

Hakim savcı kuralarının Beştepe’de yapılmasını değerlendiren partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hâ- kimlere soruyorum, bir partinin genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalktınız. Zaten adalet diye bir şey kalmadı. Talimatla verilen karar adalet midir? Vicdan sahibi olun. Sizin ne işiniz var ayakta. Bir partinin genel başkanı gelmiş, yanında başbakan, hepsi ayağa kalkmış alkışlıyor. Yarın senin önüne gelirse ne diyeceksin? Adaletin olmadığı bir devlet çöker. Bu ülkede adalet bitmiş. Adaleti savunsaydın hâkimleri ayağına çağırmazdın, sen onların ayağına giderdin. Buradan saraydaki hâkim ve savcılara sesleniyorum: Cübbelerinize iki delik açın, iki de düğme. Düğmelerde Saray’ın amblemi olsun, ayağa kalktığınız zaman onların önünde o düğmeleri ilikleyin. Siz üçüncü güç olmaya lâyık değilsiniz.”

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