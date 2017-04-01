Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği geçerse yabancı yatırımcı gelmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da muhtarlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: Bu anayasa değişikliği geçerse yabancı sermaye ülkeye gelmez. Hukuk yok ki niye gelsin? Nasıl bir tehlikeli sürecin içine Türkiye'nin sürüklendiğini göreceksiniz. O nedenle önyargısız sandığa gidelim. Yetki demokrasilerde kontrol edilmek için vardır. Kontrolsüz güç felaket getirir. Beraber televizyona çıkalım diyoruz. Gelmiyorlar. Çünkü onlar da biliyor doğru söylediğimi.

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