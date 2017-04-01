Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği geçerse yabancı yatırımcı gelmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da muhtarlarla bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
Bu anayasa değişikliği geçerse yabancı sermaye ülkeye gelmez. Hukuk yok ki niye gelsin?
Nasıl bir tehlikeli sürecin içine Türkiye'nin sürüklendiğini göreceksiniz. O nedenle önyargısız sandığa gidelim. Yetki demokrasilerde kontrol edilmek için vardır. Kontrolsüz güç felaket getirir.
Beraber televizyona çıkalım diyoruz. Gelmiyorlar. Çünkü onlar da biliyor doğru söylediğimi.