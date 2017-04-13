Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliğini neden anlatmıyorsunuz millete?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde halka hitap etti.

"ÇATLASALAR DA PATLASALAR DA ONLARA CEVAP VERMEYECEĞİM" Referandum çalışmaları kapsamında yürüttüğü 'hayır' kampanyası üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Seçim meydanlarında bakıyorum. Sabah Kılıçdaroğlu, öğleden sonra Kılıçdaroğlu, ikindi Kılıçdaroğlu; arkadaşlar başka derdiniz yok mu sizin? Anayasa değişikliğini neden anlatmıyorsunuz millete? Ben olmasam onlar miting de düzenleyemeyecek. İstiyorlar ki onlara cevap vereyim. İstiyorlar ki her eleştirilerine cevap vereyim. Ben millete söz verdim. Hiçbir zaman kısır çekişmelerin içine girmeyeceğim. Çatlasalar da patlasalar da onlara cevap vermeyeceğim" dedi. DHA

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