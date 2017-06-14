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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Kılıçdaroğlu: Berberoğlu'nun tutuklanmasını asla kabul etmiyoruz

14 Haziran 2017, Çarşamba 20:21
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun tutuklanması

"Öncelikle inanamadım. Enis Bey'in morali yerinde. Haksızlık yapıldığını biliyor. Ben de ona moralini iyi tutması gerektiğini söyledim. Sonuç su aslında Enis Berberoğlu Türkiye'nin en önemli gazetelerinde çalışmış, haberin ne olduğunu bilen, toplumun nabzını tutan bir kişi, elde kanıt olmadığı için görüşmelerini ele aldılar. Gazetecilerin başka gazetecilerle konuşmaması tuhaftır. Buna 25 yıl mahkumiyet cezası verilmiştir. Devleti devlet yapan adalettir. Çöken bir devlete adım adım gidiyoruz. Adalet, hukuk yok. Adaletsizlik var. Bu kararı veren hakim Saray'dan telkin alıyor.Çocuklarına, torunlara nasıl hesap verecek?

Erdoğan "Bunu onların yanına bırakmayacağım" demişti. Haberi yayınlamaks suç değildir. Yasa dışı bir örgüte kaçak silah gönderirseni suç işlemiş olacaksınız. Suç işlemiyorsanız neden korkuyorsunuz?

MİT TIR'ları

Madem insani yardım neden korkuyorlar. İnsani yardım devlet sırrı olmaz ki. Hiçbir zaman gizli kapaklı yapmadık bu işi. Bir kişi suç işlerse yargılanır. İntikam duygusayla yargılama olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Suç varsa yargılama olsun isteriz. Hukukta çifte standart olmaz. Bir bakan suç işlediği zaman, devletin hazinesi soyduğu zaman yargılanıyor mu, yargılanıyor. Devleti adil yönetmek zorundalar. Yargılanmamak Türkiye'ye zarar verir.

Devleti yönetenleri de bağlayan hukuk kuralları vardır. Ben takmam diyemez. Her devletin gizli sırları vardır, açığa çıkmaması da olabilir. Açığa çıkaran gazetecileri suçlayamazlar. Savcı da jandarma da gitti. Gazeteci halkı bilgilendirmek zorundadır. Türkiye Cumhuriyet, bir hukuk devletidir. Bedel ödeyerek kurulan cumhuriyeti muz cumhuriyetine çeviriyorum diyemezsiniz. Anayasayı tanımam diyemez.

Nerede hükümet? Bir kişi var niye birbirimizi kandırıyoruz. Hangi bakan yetkisini kullanabilir izin almadan. Dayak yiyen bakanları duymadık mı? Adaletin olmadığı yerde devlet olur mu? Hangi devletten bahsediyoruz. Bir kişi emrediyoruz ki o hiçbir hukuk kuralını tanımaz. Ortada bizim anladığımız anlamda hükümet, Bakanlar Kurulu yok. Savcı istemiyor, hakim tutukluyor. Göze girecek ya.

Adalet yürüyüşü

Bütün dünyaya haklı olduğumuzu göstereceğiz. Bu süreçte asla provakasyona gelmeyin. Kayınpederi olan damatlar her türlü barajı aşıyorlar. Bu ülkenin insanlarını seviyorum. Ben yürüyeceğim. Ben bu ülkede adalet sağlanana kadar yürüyeceğim. Bıçak kemiğe dayandı. Buna ilk tepkiyi önce yargının tepki vermesi lazım. Hangi yargıç ağır ceza verirse FETÖ'cü olarak itham edileceğinden kurtulacağını sanıyor.

Bizim ceza hukukumuza göre insanlar tutuksuz yargılanırlar. Kaçma şüphesi mi var? İfadeyse ifade vermeye gitti. Kaçacak diye tutukluyorsunuz. Nereden çıkarıyorsunuz. Siz savcının bile istemediği bir cezayı veriyorsunuz. Evi yurdu belli. Kayınpederler güçlü diye verirsiniz ama. Bunlara yargının köleleri denir. Bir kişi köleliğe soyunduysa o koltukta oturamazlar. Delil koysunlar ortaya. Enis Berberoğlu'nun konuşmadığı gazeteci mi var? Kendisi gazeteci zaten. İntikam alma duygusuyla devletin adalet sistemi yıpratılıyor. Kim güvenecek hakime? İtiraz sonrası karara yönelik özel bir tahminde bulunmak istemem.

Kimse gelmese bile tek başıma yürüyeceğim. Vatandaşlar arasında ayrım yapmayan bir insan olarak adaletin tesis edilmesi için yürüyeceğim. Ben bunu yapmazsam koltukta durmam gereksizdir. Çöken bir devlet yapısı var. Adalet ve orduyu çökerttiler. Koskoca Türkiye bir kişinin iki dudağının arasından çıkan laflara kaldı.

Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açıklaması

Adalet olduğuna göre yürüyüşümüz haksızlığa uğrayan herkesi kapsar. Bu iki arkadaşımızın neden işine son verildiği bilinmiyor. Yaptığı "İşimi geri istiyorum" diyor. Siz alıyorsunuz neden bunu istiyorsun diyorlar. Destek verenlere biber gazı ile müdahale ediyorlar. Kimse iş vermiyor. Sivil ölüme mahkum ediyorlar insanları. Numan Kurtulmuş'tan rica ettim, haklarını istiyorlar. Sen iş isteme diyorlar. Aldılar bir talimatla hapishaneye koyuyorlar. Orada ölseler kim verecek bunun hesabını. İki tane sahte imzayla insanları ölüme mahkum ediyorlar.

İstanbul Maltepe Cezaevi'ne yürüyeceğiz. Bu ülkede adalet tesis edilene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkese açık bir yürüyüş ama gelenler asla provakasyona teslim olmayacak. Sırtı kalınlar için yürümüyoruz. Biz garibalar için yürüyoruz. Yürümeye nasıl izin vermeyecekler, yasaklasınlar.

AA

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