Kılıçdaroğlu: Besmelesiz eti getirdiler, halka yedirmeye çalışıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yaptığı et ithalatına dair "Besmelesiz eti getirdiler, halka yedirmeye çalışıyorlar" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Biz depremden büyük acılar yaşamış bir ülkenin yurtdaşları olarak onların acısını paylaşıyoruz, yürekten geçmiş olsun diyoruz.

Devlet şu anda yönetilmiyor. Devleti kim yönetiyor belli değil. Araçlara cam filmi taktırılması, 5.5 milyon kişi, 3.3 milyon araca cam filmi taktırdı. Her birisi 600 lira verdi. Aynı hükümet cam filmi yasaklıyor. Siz bir araya gelmediniz mi? Millet ayağa kalktı, yanlıştır dedi. 427 lira ceza dediler. Araba başı söküm bedeli 150 lira. Ne hakla alıyorsun sen bu parayı. Tepki gelince bakan açıklama yapıyor. Ceza yazdırmayı kaldırdık diye. Ceza ödeyenler ne oldu? Onların parasını iade ediyor musun? Hayır etmiyor.

7 yıldır et ithalatı yapıyorsunuz hani üretim artacaktı. Yapmadılar, üretim azaldı. Sanki bu ülkede meralar yok, besici yok, kasabı yok. Senin kasabın cezalandırılıyor. 70 bin kasap esnafına sesleniyorum. Sen bunun hesabını sandıkta sormak zorundasın kardeşim.