Kılıçdaroğlu: Bir CHP’li belediyeye 100 müfettiş gönderildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir CHP’li belediyeye soruşturma için 100’ü aşkın müfettiş gönderildiğini açıkladı.

NTV yayınına katılan Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden alınmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Belediye başkanları hakkında inceleme ve soruşturma yapılmasına itirazları olmadığını belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “İçişleri bakanının saydığı unsurların tamamından belediye başkanı hakkında soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmiş. Her soruşturma yapılan belediye başkanı niye açığa alınır, o zaman hepsini açığa alsınlar. Yeniden soruşturabilirsiniz. Bir değil, en az dört konu orada var. Ben konuşmadan önce Battal Bey’e sordum, o da getirdi dosyayı teslim etti. Mahkeme kararları ve iddiaları tek tek koydu. Mahkeme kararı var, nasıl ikna olmayacağım.”

CHP’li başka belediye başkanlarının da görevden alınma ihtimali olduğuna ilişkin söylentilere de değinen Kılıçdaroğlu “Bir belediyemize gelen müfettiş sayısı 100’ü geçti. ‘Bir oda ayırın, bütün belgeleri verin’ dedim” diye konuştu.