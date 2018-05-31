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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Kılıçdaroğlu: Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye dolara boğulur

31 Mayıs 2018, Perşembe 17:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında Çorum'da bir düğün salonunda mesleki, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da iki önemli seçim yapılacağını hatırlatarak, "Türkiye'nin hangi konumda olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. O halde hepimizin düşünmesi gereken bir gerçek var. Türkiye bugün sıkıştığı çemberin dışına nasıl çıkabilir? Türkiye'yi nasıl bölgesinin yıldızı haline getirebiliriz? Türkiye'nin bölgesinin yıldızı haline gelmesi için yeterli kapasiteye, bilgiye, birikime sahip midir, değil midir? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunlar çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin üretim ekonomisinin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun beton ekonomisi, bol miktarda inşaat yapmak, üretim ekonomisi ile katma değeri yüksek üretim yapmak arasında seçim yapması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ülkenin tasarruflarını üretime mi yönlendireceğiz, betona mı yönlendireceğiz? İkisi arasında fark var. Betona yönlendirirseniz işsizlik kronik hale gelir. Tasarruflar bir yere gider ve Türkiye bilgi çağını kaçırır. Türkiye bilgi çağını yakalamak zorundadır. Sanayici rekabete hazır olmak zorundadır. Bunları yapmak ve yaşatmak zorundasınızdır. Her önüne gelen her istediğini de üretmeyecek. Onun da planlamasının yapılması lazım. Katma değeri yüksek ürün üretilmesi lazım. Türkiye'nin yönelmesi gereken alan, katma değeri yüksek ürün üretmekte yatıyor."

Ufku dar olan bir siyaset anlayışının yönetmesinin Türkiye'yi çıkmaz noktaya getirdiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Hep beraber bir otobüsün içerisindeyiz. Nereye doğru gittiğimiz belli değil. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz. Türkiye büyük değişimler ve dönüşümleri gerçekleştiremezse bunların tamamını kaybeder. Türkiye çağın gerisine itilmiş olur." ifadesini kullandı.

"Size namuslu siyaset sözü veriyorum"

Kılıçdaroğlu, dış politikada yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, göreve gelmeleri halinde ilk yapacakları işin başında Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını (OBİT) kurmak olacağını bildirdi.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin yer alacağı OBİT'te Ortadoğu'daki kavgayı bitireceklerini savunan Kılıçdaroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Neden kavga ediyoruz, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz biz diyeceğiz. Niye Orta Doğu'da kan gövdeyi götürüyor. Birinin eline silahı ABD, diğerinin eline silahı Rusya veriyor. Kardeşler birbirlerini öldürüyor. Kaldı ki 4 ülkede bizim akrabalarımız var. Barış içinde yaşamak varken niye birbirimizi öldürüyoruz, egemen güçlerin oyununa geliyoruz? Egemen güçler dış politikayı belirlerse Türkiye felaketten kurtulamaz. O nedenle OBİT'i kuracağız. Kendi sorunlarımızı oturup çözeceğiz. Bu, aynı zamanda bölgenin tümüyle terörden arındırılması anlamına gelir. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz zaman Türkiye dolara boğulur."

Seçim sürecinde medyadan da fazla destek alamadıklarını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bakıyorum havuz medyasına, 'CHP gelirse imam hatip okullarını kapatacak' diyorlar. Ya imam hatip okullarını kuran biziz kardeşim, niye kapatalım? Daha iyi eğitim, daha nitelikli eğitim vereceğiz. İmam hatip okullarına gidenler bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız değil mi? Onlar daha bilgili olsunlar, daha birikimli olsunlar bizim görevimiz değil mi? Ama kısır bir çekişmenin içerisine Türkiye'yi sokmak istiyorlar. Türkiye'nin bu kısır çekişmeden süratle çıkması lazım." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, işsizlik, emeklilere ikramiye, asgari ücret, yoksulluk alanlarındaki seçim vaatleri hakkında da bilgi vererek, CHP olarak namuslu siyaset yapacaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, "İşin temelinde yatan budur, namuslu siyaset. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ben size namuslu siyaset sözü veriyorum. Başka bir söz vermiyorum." dedi.

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu
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