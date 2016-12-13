Kılıçdaroğlu: Bu sıcak gündem içinde anayasayı konuşmak doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla yapılacak toplantıya ilişkin, "Terörün önlenmesi konusunda düşüncelerimiz, önerilerimiz varsa eleştirilerimiz, bunları ifade edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince düzenlenen etkinlikte, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Belediye binasına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ın daveti üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de katılımıyla yarın Çankaya Köşkü'nde yapılacak toplantıya ilişkin soru üzerine, "Sayın Başbakanın daveti üzerine gidiyoruz. Terörün önlenmesi konusunda düşüncelerimiz, önerilerimiz, varsa eleştirilerimiz bunları ifade edeceğiz. Sayın Başbakan belki farklı bir sunuş yapacaktır. Bizi bilgilendirecektir, bizim görüşlerimize ihtiyaç duyarsa biz bu görüşlerimizi kendilerine aktaracağız" diye konuştu.

Meclis'e sunulan anayasa değişikliğinin görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik soruya da Kılıçdaroğlu, söz konusu metni gördüğünü belirterek, "Fakat gündem çok sıcak. Hala ağır yaralılarımız var, şehitlerimiz yeni toprağa verildi. Dolayısıyla bu sıcak gündem içinde anayasayı konuşmayı çok doğru bulmadım. Önümüzdeki süreç içerisinde o konuda düşüncelerimizi aktaracağız, kamuoyuyla paylaşacağız" yanıtını verdi.