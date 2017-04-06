Kılıçdaroğlu: Bunu da kimse unutmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşları 16 Nisan'da demokrasiden yana oy kullanma çağrısında bulunarak, "Tek adam rejiminden yana kullanmayın. Teklik Allah'a mahsustur, kula mahsus değildir" dedi.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda CHP İl Başkanı Esat Şengül ve partililer tarafından karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta teröristlerce yapılan bombalı saldırıda şehit olan İETT şoförü Ahmet Dokuyucu'nun Elmalı Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, evden kendisi de Kıbrıs gazisi olan şehidin babası Habip Dokuyucu ile birlikte ayrıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra mahalle halkı tarafından hazırlanan sabah kahvaltısına katıldı. İlk olarak kahvaltı için börek pişiren kadınların yanına giderek teşekkür eden Kılıçdaroğlu daha sonra mahalle sakinleri ile birlikte kahvaltı yaptı. Kendisine ikram edilen börek, yumurta, peynir, domates ile salatalıktan yiyip ayran ve çay içen Kılıçdaroğlu daha sonra Melisa-Emrullah çiftinin nişan yüzüklerini taktı.

'DEMOKRASİDEN YANA OY KULLANIN'

Kılıçdaroğlu kahvaltının ardından otobüsün üstüne çıkarak mahalle halkına hitap etti vatandaşların 16 Nisan'da sandığa gitmelerini istedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Size güveniyor, size inanıyoruz. Sandığa gideceksiniz 16 Nisan'da oylarınızı kullanacaksınız. Demokrasiden yana kullanın, tek adam rejiminden yana kullanmayın. Teklik Allah'a mahsustur, kula mahsus değildir. Bunu da kimse unutmasın."

Konuşmanın ardından mahalleden ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşıyan otobüs yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından durduruldu. Otobüsten inen Kılıçdaroğlu, mahalle kıraathanesine geçerek vatandaşlarla sohbet edip çay içti. Kılıçdaroğlu daha bir otelde katıldığı toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.