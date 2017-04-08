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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Kılıçdaroğlu: Bütün bu ülkelerde tek adam vardı...

08 Nisan 2017, Cumartesi 16:01
Trabzon'da halka hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştiriler yapıldığını ve bu eleştirilerin hiçbirine yanıt vermeyeceğini söyledi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Devletin parasını kullanıyorlar. Arabalarını kullanıyorlar. Uçaklarını kullanıyorlar. Valilerini, kaymakamlarını kullanıyorlar. Devletin forsunu kullanıyorlar. Bir de kalkıyorlar; sabah, öğle, akşam her türlü hakareti yapıyorlar. Ben, bana yapılan hakaretlerin hiçbirine cevap vermeyeceğim. Onu, bunu yüce milletin vicdanına havale edeceğim. 

'BIRAKMIŞLAR ANAYASAYI, BENİMLE UĞRAŞIYORLAR'

Hatta geçen arkadaşlara dedim. 'Acaba, bu 18 maddenin içinde Kılıçdaroğlu ile ilgili bir düzenleme mi var? Yani adım geçiyor mu? Bir bakın bakalım, belki bizim gözümüz görmemiş olabilir'. 'Efendim, yok' dediler. Yoksa bunlar niye bu kadar benden bahsediyorlar? Anayasa değişikliğini anlatsınlar. Vatandaş niye 'evet' diyecek, onu anlatsınlar. Bırakmışlar onu anlatmayı, benimle uğraşıyorlar.

Devletin imkanları elinde. Uçaklar emrinde, valiler emrinde, kaymakamlar emrinde. Benden ne istiyorsun arkadaş? Ne istiyorsunuz benden? Çünkü onlar benim konuşmamdan rahatsızlar. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki Kılıçdaroğlu, millete doğruları söylüyor; ama ne olursa olsun millete sözüm var. Sonuna kadar, her ortamda doğruları söyleyeceğim.

Bütün bu ülkelerde tek adam vardı...

'Bu Meclis'in yetkilerini alalım. Bir kişiye verelim'. Teklik Allah'a mahsustur. Biz 'tek adam olacağım, tek kişi olacağım, bütün yetkiler bende olacak, 80 milyonun düşünmesine gerek yok, her işi ben yaparım' anlayışında değiliz. Bu anlayış, Türkiye'yi felakete sürükler. 

(Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'a bakın, (Irak eski lideri Saddam Hüseyin) Saddam'a bakın, (Libya eski lideri Muammer) Kaddafi'ye bakın, Hitler'e bakın. Bütün bu ülkelerde tek adam vardı ve o tek adam memleketleri felakete sürükledi. 

Osmanlı'da padişah vardı; ama vezirler vardı. Hiçbir zaman bizim tarihimizde tek adam dönemi olmamıştır. Şimdi bütün yetkileri tek adama verelim, diyorlar.

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