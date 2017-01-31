Kılıçdaroğlu: Dünya bizimle alay mı etsin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk'te Şirin Payzın'ın "Ne oluyor" programına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında 'İki tane sorum var, 15 yıldır iktidardasınız. 15 yıldır arzu edip çıkaramadığınız bir yasa var mı? Tek başına iktidarsınız. Bakanlar Kurulu olup çıkaramadığınız bir kararname var mı? Peki ülke neden bu halde? Kim engel oldu?' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk'te Şirin Payzın'ın "Ne oluyor" programına konuk oldu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

15 yıldır ülkede koalisyon mu var? Hayır, tek parti yönetimi var, Bakanlar aynı kişiler tarafından belirlenmiyor mu? Bugüne kadar istikrar oldu mu? 15 yılda Türkiye'nin büyüme rakamına bakıyorum, koalisyon dönemindeki büyüme rakamları daha fazla. İşsizlik bu dönemde daha fazla.

Koalisyon zaten yok ki 15 yıldır. 'Çift başlılık bitecek', 15 yıldır Türkyie'de çift başlılık mı vardı?"

Gündemleri farklı

"İki tane sorum var, 15 yıldır iktidardasınız. 15 yıldır arzu edip çıkaramadığınız bir yasa var mı? Tek başına iktidarsınız. Bakanlar Kurulu olup çıkaramadığınız bir kararname var mı? Peki ülke neden bu halde? Kim engel oldu?

AB'ye üyelik konusunda, terör konusunda her türlü desteği veririz. Vatandaşın gündemiyle hükümetin gündemi farklı."

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir düzen yok"

"Neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacağız. Parlamento üzerinde hiçbir vesayetin olmaması için, güçler ayrılığı için hayır denmesi gerekir.

Bütün yetkileri bir kişinin eline verirseniz orada denge olmaz." Anayasa değişikliği bu şekliyle geçerse, bütün yetkileri bir kişiye vereceğiz ve onu kimse denetleyemeyecek. Yargı, yürütme, yasama onun emrinde olacak. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir düzen yok."

CHP neden hayır diyor?

"Biz neden hayır denmesi gerektiğini anlatacağız. Hepimiz apartmanlarda oturuyoruz. Apartman yönetiminden bahsedeceğim. Apartmanda bir yönetim kurulu var ve her ay bir aidat ödüyoruz. Yönetici de apartman ihtiyaçları için harcıyor. Bir de yönetim denetleme kurulu var. Apartmanı bile denetletirken, koskoca Türkiye’de bütün yetkileri vereceğiz kimse denetlemeyecek. Yargı, Yürütme, Yasama onun elinde olacak. Böyle bir düzen dünyanın hiçbir yerinde yok.

Birçok ülkede uygulanıyor diyorlar. O ülkelerin isimlerini versinler. Başkanlık sistemi en güzel şekilde ABD’de uygulanıyor. ABD’de başkan Büyükelçi bile atayamaz. Ona senato karar verir. O başkanlıkla bizim başkanlık arasında hiçbir ilgi yok. Bizim başkanlık nerede uygulanıyor? Suriye anayasası geldi bizde uygulanmaya çalışıyor. Biz Suriye’deki rejimi kabul ediyor muyuz? Aynısını kendi ülkemize uyguluyoruz. Peki biz Esad’ı neden suçluyoruz? Fransa uygulamıyor. Dünyanın gelişmiş 10 ülkesine baktık sadece ABD’de var başkanlık diğerlerinde parlamenter sistem var. Kuzey Kore’de var başkanlık, fakat dünyada alay konusu haline geldiler. Biz de dünyanın alay ettiği bir ülke konumuna mı gelelim. Kanun yapma tekeli Meclis’e aittir. Başkan’a kararname çıkarma yetkisi vererek, Meclis’in görevini devretmiş oluyorsunuz.

Başkan istediği bakanlığı kaldırıp kurabilecek. Şu anda AKP vekillerilerini vatandaş mı seçti? Hayır. Oturdu genel başkanlar listeleri hazırladılar. Bunlara oy vereceksiniz dediniz. Bunları geçmişte askerler yapmıştır. Şimdi Cumhurbaşkanı ya da Başkan, bir karar aldı ve Resmi Gazete’de yayınladı ve bakanlara yolladı. Bakanlar buna karşı çıkabilecek mi?"