Kılıçdaroğlu: 'Evet' oyunun anlamlarından biri de budur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelilere vatandaşlık verileceği tartışmasına ilişkin, "Şimdi, 'evet çıkarsa Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz' diyorlar. Kabul ediyor musunuz? Onları almak vatandaşlık vermek istiyorlar. 'Evet' oyunun anlamlarından biri de budur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te konuştu.

Suriyelilere vatandaşlık verileceği tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu, "50 sefer söyledik. Şu Suriye'nin içine karışmayın, müdahale etmeyin kardeşim. Oraya bir vidon su ile gidin. Onlar yangını söndürmek için su ile gitmedi bir vidon benzin ile gitti. Fatura 3 buçuk milyon Suriyeli. Onlar birinci sınıf vatandaş bizim vatandaş da ikinci sınıf vatandaş. Bizim hastalarımız sıra bekler onlar beklemez. Bizim gençlerimiz El Bab'ta şehit olur onlar burada gezer eğlenirler. Şimdi, 'evet çıkarsa Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz' diyorlar. Kabul ediyor musunuz? Onları almak vatandaşlık vermek istiyorlar. 'Evet' oyunun anlamlarından biri de budur. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup öyle oy kullanın. Suriyeliler çok iyidir zaten biz ikinci sınıf vatandaş olmaya alıştık onlar varsın birinci sınıf vatandaş olsun, vergi vermesinler, hastanede kuyruk beklemesin sınavsız üniversiteye girsin diyorsanız tercih belli. Böyle saçma şey olmaz diyorsanız onun da tercihi belli 'hayır' oyu kullanacaksınız. Anlaştık mı?" diye konuştu.