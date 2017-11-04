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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Kılıçdaroğlu, Filistin'e destek mektubu gönderdi

04 Kasım 2017, Cumartesi 10:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a destek mektubu gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderdiği destek mektubunda, ‘Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının uluslararası toplumun tarihi bir sorumluluğu olduğunu’ belirtti.

Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılı dolayısıyla Fetih Hareketi Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde geçen perşembe günü gerçekleştirilen konferansa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da davetli olarak katıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun Abbas'a yazdığı destek mektubunu iletti. Kemal Kılıçdaroğlu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının uluslararası toplumun tarihi sorumluluğu olduğunu vurguladığı mektubunda, "Ana muhalefet partisi olarak, iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için gösterilen tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin onlarca yıldır çektiği acıları dindirmenin tek uygulanabilir ve kalıcı çözümünün bu olduğunu anlıyor, bunun uluslararası toplumun Filistin halkına karşı tarihi bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz." 

Filistinli direniş örgütleri Fetih ve Hamas arasında varılan anlaşmaya değinen Kılıçdaroğlu, "Filistin'in geleceği için birlikte çalışma yönündeki bu milli birlik çabalarını desteklediklerini" aktardı.

Kılıçdaroğlu, Filistin siyasi birliğinin sağlanmasının ‘barışçıl ve yapıcı adımları daha da güçlendireceğini’ umut ettiklerini belirtti. İsrail ile Filistin arasındaki 2014 yılından beri kesintiye uğrayan barış görüşmelerini canlandırma çabalarına da işaret eden Kılıçdaroğlu, "Ölmekte olan barış sürecini yeniden rayına oturtmak için mümkün olan tüm girişimlere katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.

AA

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