"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kılıçdaroğlu: Hangi gerekçeyle tutuklamadınız?

26 Ekim 2018, Cuma 20:10
CHP Genel Başkaı Kılıçdaroğlu, "Hala aynı soruyu soruyorum. Cinayet işleyen katilleri siz hangi gerekçeyle tutuklamadınız ve onların yurt dışına çıkışına izin verdiniz? Bu sorunun yanıtını bekliyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde düzenlenen "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu konferans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığınız açıklamalara karşılık geldi. Süreci trollediğinizi dile getirerek, 'Aklı fikri parada' diye bir cümlesi oldu. Sizin cevabınız ne olacak?" şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Aklım fikrim asla, hiçbir zaman, hayatımın hiçbir döneminde parada olmadı. Ben kendisine ilkokulda okuyan bir öğrencinin anlayabileceği düzeyde bir soru sordum. Kaşıkçı cinayetinin işlendiği biliniyordu, üstelik cinayetin işlendiği saatten 3,5 saat sonra istihbarat örgütü, emniyet, Cumhurbaşkanlığı bunları biliyordu. Benim sorduğum soru şu; ki ses kayıtlarının da olduğu iddia ediliyor, cinayeti işleyenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye geldiler. Cinayeti işlediler, cinayetten sonra ellerini kollarını sallayarak yurt dışına çıktılar, niçin siz bunların yurt dışına çıkışına izin verdiniz? Eğer cinayeti işleyenler yurt dışına ellerini kollarını sallayarak çıkıyorsa, bunun bir gerekçesinin olması lazım. Ben bu soruyu sormayacak mıyım? Cinayeti işleyenleri neden serbest bıraktın? Yurt dışına çıkışına neden izin verdin?"

Kılıçdaroğlu, Viyana Sözleşmesi'ne göre konsolosun dokunulmazlığının olmadığını belirterek, "Gelip bizim ülkemizde cinayet işleyecek, insan öldürecek, elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkacak. Ben soru soracağım 'Niye serbest bıraktın?' diye, o dönüp bana diyecek ki 'Kılıçdaroğlu'nun aklı fikri parada.' Ne ilgisi var? Hala aynı soruyu soruyorum. Cinayet işleyen katilleri siz hangi gerekçeyle tutuklamadınız ve onların yurt dışına çıkışına izin verdiniz? Bu sorunun yanıtını bekliyorum. Çok net, çok açık bir soru soruyorum. Katiller geldiler, ellerini kollarını sallayarak cinayeti işlediler, yine ellerini kollarını sallayarak uçaklarına binip gittiler. Niçin, hangi gerekçeyle izin verdiniz? Ben bunu soruyorum." diye konuştu.  

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu
Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhraçlar hukukî zeminden yoksun

    58 yıl hapis cezası alabilir: 'Şüpheli paketleri zanlısı Trump yanlısı çıktı'

    'Suriyeli olarak bana ve aileme yakışanı yaptım'

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    Tunceli'den acı haber
    📷

    Gece bir başka güzeller...

    Devletler din hürriyetini kısıtlayamaz

    ABD: Menfaatlerimizi koruyacağız ve sorumlulardan hesap soracağız

    Kaşıkçı soruşturması devam ediyor: Kanalizasyonda da inceleme yapıldı

    Almanya'dan Suudi Arabistan kararı

    İlâçta kur uyarısı

    Gül: İade talepnamesinin yerine getirilmesini bekliyoruz

    Dünya Güreş Şampiyonası'ndan sevindiren haberler

    18 şüphelinin iadesi istendi

    'Kaşıkçı'yla bir ilişkisi yok'

    'Cesedini istiyoruz'

    Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde Filistinlilere önemli uyarı

    Gazze Şeridinde tansiyon düşmüyor: 5 Filistinli daha şehit oldu, 170'i de yaralandı!

    AİHM’in kararı bir ‘milât’

    Teneffüs en iyi ders

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İhraçlar hukukî zeminden yoksun
    Ahmet BATTAL

    Diyanette devletçilik ve siyaset
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Unutmamak İçin
    Ali FERŞADOĞLU

    Haset, kin ve nefrete karşı duâ
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisi güçlendirme fırsatı olabilir mi?
    Halil ELİTOK

    Zalimler korkaktır
    Genel

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntanın kıyıp biçtikleri
    Genel

    Devletler din hürriyetini kısıtlayamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.