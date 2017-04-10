Kılıçdaroğlu: Hayır oyları önde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum anketleri için konuştu: Hayır'ların önde olduğu görülüyor. Bazı araştırmalarda 'Evet' 1-2 puan önde oluyor. Ama 'Hayır'ın galip geleceğini düşünüyoruz.

Başkanlık sisteminin oylamaya sunulacağı referandum için artık son haftaya girilirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anket sonuçlarını değerlendirdi. “Hayırların önde olduğu görülüyor. Bazı araştırmalarda ‘evet’ 1-2 puan önde oluyor. Ama hayır geleceğini düşünüyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, tüm seçmenlere sandığa gidip oy verme çağrısında bulundu.

Habertürk’ten Kübra Par‘a konuşan Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’da yapılacak referandum için şu değerlendirmede bulundu:

“Finale yaklaşıyoruz. ‘Hayır’ların önde olduğu görülüyor. Bazı araştırmalarda “Evet” 1-2 puan önde oluyor. Ama ‘Hayır’ın galip geleceğini düşünüyoruz çünkü ülkede bir rejim değişikliği yapıyorlar ve bu toplumsal bir uzlaşmayla gerçekleşmiyor. Anayasa değişikliğiyle, birine bir yetki verebilirsiniz veya seçim seklini yeniden düzenleyebilirsiniz. Ama rejimi değiştiriyorsanız ve bunu da bir oldubitti ile toplumun önüne koyup oradan sonuç almak istiyorsanız, bu doğru değil.

KESİNLİKLE HAYIR ÇIKACAK

Herkes sandığa gidip oyunu kullansın, kesinlikle ‘Hayır’ çıkacak. Bir daha söylüyorum: Herkes sandığa gidip oyunu kullansın, kesinlikle “Hayır” çıkacak! Çünkü bu ülkenin insanları demokrasiyi benim­sedi, tek adam rejimi istemiyor. Tek adam rejiminin ülkeye felaket­ler getireceğini biliyor. Suriye, Irak, Libya gözlerinin önünde, Çavuşesku göz­lerinin önünde. Bütün bu tabloya bakıldığı zaman, sandığa gidilip oy kullanılacak ve ‘Hayır’ oyu çıkacak. Dolayısıyla, kimse de hayal kırıklığına uğramayacak.”