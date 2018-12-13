Kılıçdaroğlu işten çıkarılan işçileri ziyaret etti: ''Sonuna kadar haklarını savunacağım''

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kim alın teri döküyorsa, kim öğretiyorsa, kim evine helal ekmek götürüyorsa benim başımın üstünde yeri vardır ve ben sonuna kadar haklarını savunacağım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları öne sürülen fabrika işçilerini ziyaret etti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki kozmetik ürün üreticisi fabrikadan çıkarıldıkları öne sürülen işçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada kurulan çadıra geçti, işçileri dinleyerek sendika temsilcilerinden bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, çalışanların anayasal haklarının bulunduğunu belirterek, anayasaya göre hiç kimsenin bir sendikaya zorla üye edilemeyeceğini ve hiç kimsenin de bir sendikadan atılamayacağını söyledi.

Emeğin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şunu hiç kimse unutmasın; Türkiye'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorsa mutlaka sonucunu alırlar. Herkes şunu çok iyi bilsin, ben fakirin yanındayım, emekçinin yanındayım, alın teri dökenin yanındayım, hakkı, hukuku ve adaleti savunanların yanındayım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun emek en yüce değerdir. Emek kadar değerli bir şey yoktur. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur. Kim alın teri döküyorsa, kim çalışıyorsa, kim öğretiyorsa, kim evine helal ekmek götürüyorsa, benim başımın üstünde yeri vardır ve ben sonuna kadar onların haklarını savunacağım, her yerde ve her ortamda."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından işçilerle fotoğraf çektirdi.