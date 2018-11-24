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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kılıçdaroğlu: İttifakı AKP seçmeniyle yapacağız

24 Kasım 2018, Cumartesi 10:39
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AKP seçmeniyle ittifak yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, adları İstanbul ve Ankara'da aday olarak geçen Muharrem İnce ve Mansur Yavaş hakkında da açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz, önce sandıkta ittifakı AKP seçmeniyle yapacağız. Nedeni şu; AKP seçmeni, Erdoğan ne istediyse verdi. 'Tek başına iktidar' dedi, verdiler. 'Bir dönem yetmez' dedi, bir dönem daha verdiler. 'Şimdi ustalık dönemim' dedi 5 yıl daha verildi. 'Ülkeyi yönetmem için Anayasa engel' dedi, Anayasa değişikliğine de izin verdiler. 'Benim tek başıma yönetmem lazım. Bakanlar iş yapmıyor, bürokrasi iş yapmıyor. Ben karar alamıyorum, mahkeme durduruyor. Meclis istediğim gibi çalışmıyor' dedi, bütün yetkiler de verildi" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sözlerine "Bu yetkileri alan Erdoğan, Türkiye'yi, tarihinin en büyük krizleriyle karşı karşıya getirdi. Şimdi AKP seçmeninin ders verme zamanı. O kardeşlerim de 'Ne istiyorsan verdik, bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum ettin. Kusura bakma benim sana ders verme görevim var. Türkiye'yi felakete sürükledin' diyecek. AKP seçmeniyle ittifak yapıp seçimde iyi bir ders vereceğiz" diye devam etti.

Kulislerde adları adaylık için geçen Muharrem İnce ve Mansur Yavaş'a dair de açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşmesine ilişkin şunları anlattı:

"İstanbul'la ilgili eğilim yoklaması olursa katılacağını, olmazsa katılmayacağını, parti için çalışacağını, partili olduğunu ifade etti. Biz zaten örgütlere ‘Nerelerde eğilim yoklaması yapılmalı, nerelerde eğilim yoklaması istiyorsunuz?' diye yazı göndermiştik. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. İstanbul'dan eğilim yoklaması yapılmasına ilişkin bir talep gelmedi. Şu anda eğilim yoklaması yapılacak yerlerde çalışma devam ediyor. Eğilim yoklamasından sonra süratli bir şekilde açıklayacağız. Oradan kim çıkarsa belediye başkanı adayı olarak Parti Meclisimiz karara bağlayacak. Tabii anketler de yapıyoruz.

'MANSUR YAVAŞ, TOPLUMUN HER KESİMİ TARAFINDAN SEVİLİP SAYILIYOR'

"2014 seçiminde belediye başkan adayımız olan Mansur Yavaş, toplunun her kesimi tarafından sevilip sayılan, güven veren bir kişi. Dolayısıyla Mansur Bey'in isminin adaylık sürecinde dillendirilmesi de normal bir şey. Mansur Bey'den toplumun bir beklentisi var."

Etiketler: CHP, AKP, Türkiye, Erdoğan, ekonomi, yerel seçim
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